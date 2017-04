A punt per a fer història

La Unió Esportiva Santboiana té l'oportunitat d'aconseguir un triomf èpic i històric. Si a partir de dos quarts d'una, és capaç de guanyar el SilverStrom El Salvador de Valladolid, el club degà del rugbi català afegirà un altre títol a les seves vitrines, quelcom que no succeïx des de la temporada 2006/07. Ho haurà de fer en territori enemic, a la ciutat del seu rival, i en un escenari monumental: l'estadi José Zorrilla. El coliseu val·lisoletà acollirà, ple a vessar, la final de la copa, com l'any passat, quan els dos finalistes van ser els dos equips de la capital castellana. Una circumstància que no ha agradat gens a Sant Boi però que ha acabat motivant de manera especial els jugadors catalans. En opinió de Ricardo Martinena, director esportiu de la Santboiana, el temps que faci avui a Valladolid és important: “Si plou, serà un partit més dur. Si fa bon temps, l'equip que tingui més possessió, sobre tot si la sap gestionar bé, tindrà avantatge”. Segons Martinena, el terreny de joc no quedarà enfangat en el cas que plogui. “Serà un partit mullat. I, si és així, no ens beneficiarà, perquè ells són més físics. Nosaltres treballem el desplaçament de la pilota i els espais”, explica.