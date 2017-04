Una final de Masters 1.000

L'austríac Dominic Thiem (4) es va colar a la festa de Rafa Nadal (3) i avui (16 h) s'enfrontarà amb el nou cops campió del Barcelona Open Banc Sabadell 65è Trofeu Comte de Godó. Thiem va guanyar ben guanyat el número 1, l'escocès Andy Murray, per 6-2, 3-6 i 6-4 en dues hores i 15 minuts i va trencar el malefici de quatre partits perduts contra els números 1. Nadal, per la seva banda, es va desfer de l'argentí Horacio Zeballos (84è) per 6-3 i 6-4 en una hora i 34 minuts, revenjant-se de la final que el sud-americà li va guanyar a Viña del Mar el 2013. Nadal domina el cara a cara amb Thiem per 2-1.

Salvant les distàncies estilístiques, el duel entre Murray i Thiem va recordar, quant al guió, el partit que l'escocès va vèncer divendres contra el català Albert Ramos, però amb un final infeliç. El rendiment de Thiem no és fruit de la casualitat. Amb 23 anys i vuit títols –cinc sobre terra–, el tercer austríac que jugarà una final en el Godó després de Thomas Muster –finalista el 1988 i campió el 1995 i el 1996– i de Horst Skoff –finalista el 1989– va fer una demostració d'agressivitat, cames i recursos, amb un revés paral·lel que va entusiasmar i una gran determinació amb la dreta.

El 6-2 que li va clavar al britànic en el primer acte amb tres trencaments a favor i un en contra ho diu tot. Murray va sobreviure en el segon set perquè Thiem, obcecat a buscar serveis de perfil molt alt –va arribar a servir a 221 quilòmetres per hora–, només va acreditar un 42% de primers. Amb penes i treballs, el britànic va entrar en el partit salvant una pilota de break en el primer joc i una altra en el sisè. Apel·lant al recurs de les deixades magistrals, conscient de la seva inferioritat en els intercanvis, va obtenir el trencament salvador en el vuitè. A més, va burxar la ferida en el primer joc del tercer acte davant del desencís de Thiem, que semblava desbordat pel temor dels galons del rival. L'austríac, però, va exhibir caràcter i, amb un parell de bons punts, va replicar amb un contrabreak i va redreçar la dinàmica. A més, va segellar el 4-2 en una doble falta de Murray servint en contra del vent molest. Malgrat tot, excessivament impetuós, va consentir que Murray hi tornés (4-4). En el desè joc, l'austríac va fer justícia sobre el servei rival (6-4).

Nadal va resoldre contra Zeballos amb un break en cada set un partit incòmode. L'anècdota és que l'argentí li va demanar que es fessin un selfie plegats un cop finalitzat el duel. Amb 5-3 del primer set per a Nadal i break amunt, Zeballos va tenir dues pilotes de trencament amb 15-40 que no va aprofitar i el balear va tancar (6-3). Combatiu, l'argentí va tornar a disposar d'un 15-40 en el quart joc del segon set, però Nadal va donar un cop de puny sobre la taula (2-2). Amb 4-4 i 30 iguals, Zeballos va encadenar una doble falta i un error, i el balear jugarà la seva desena final.