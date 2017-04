Ueli Steck mor a l'Himàlaia

El món de la muntanya plora avui la mort d'Uli Steck, un dels millors alpinistes de tots els temps. Steck, de 40 anys, va caure ahir per un precipici de més de mil metres mentre s'entrenava per pujar l'Everest properament. La tràgica notícia la va confirmar un xerpa que comandava, juntament amb Steck, l'expedició. El cos de l'alpinista suís, que va ser trobat a 6.000 metres d'altura per 6 escaladors, va ser traslladat amb helicòpter a Kàtmandu i va ser entregat a la família després de l'autòpsia. El seu agent va comentar que les causes de l'accident no s'havien confirmat.

Ueli Steck era conegut com “la màquina suïssa” i havia forjat una gran trajectòria amb diverses fites en solitari. L'any 2009 i 2014 va ser guardonat amb el Piolet d'Or, un dels reconeixements més importants del món de l'alpinisme. També és conegut i llorejat per la velocitat amb què va aconseguir alguna de les seves fites. En l'any 2015, per exemple, Steck va pujar 82 cims de més de 4.000 metres en només 62 dies.

“Ens movem a les mateixes muntanyes, però en terrenys diferents, ell en l'alpinisme de dificultat i jo en vies més fàcils. I tots dos busquem la rapidesa. Per mi, és una inspiració molt gran”, va dir Kilian Jornet en una entrevista per a L'Esportiu en mes de novembre del 2013. “Jo sé que puc millorar molt com a escalador si també milloro la meva resistència. I ell pot millorar en l'escalada. És una combinació estimulant”, li responia Steck, mesos més tard.

Ferran Latorre, que també és a l'Himàlaia preparant l'ascens a l'Everest, havia coincidit dissabte amb Steck en el camp 2 de l'Everest.