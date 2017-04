De 10 en 10

Milers de paperets de confeti, que sempre fan festa, amb el color corporatiu del patrocinador, i un vídeo que va repassar els nou triomfs anteriors de Rafa Nadal, iniciats el 2005, quan era un marrec, van servir de colofó per a l'històric desè títol que ahir va conquerir el balear sobre l'argila de la pista central del RCT Barcelona-1989, rebatejada premonitòriament aquesta setmana amb el seu nom. El manacorí afegeix el Barcelona Open Banc Sabadell a la seva col·lecció de tornejos, amb deu títols, després de l'assalt a Montecarlo de la setmana passada, i és l'únic tennista fins ara que en pot presumir en l'era Open. En l'horitzó, evidentment, el seu pròxim objectiu per arribar a la desena corona és Roland Garros, el súmmum de la terra. Tant el seu bagatge com el seu rendiment excels l'erigeixen en el gran favorit a París. El manacorí va reduir l'ímpetu inicial del jove valor austríac de 23 anys Dominic Thiem –9è de l'ATP– per un clar 6-4 i 6-21 en una hora i 29 minuts, i acumula 71 títols –51 en terra– en 106 finals.

El primer break de Nadal en el desè joc li va servir per tancar el primer set en la primera oportunitat i va provocar un impacte negatiu brutal a Thiem. El primer acte va oferir als 8.000 espectadors que van omplir la graderia una lluita titànica. El segon, però, va ser un monòleg de Nadal. Thiem hi va lluitar d'entrada, però, ofuscat, es va deixar anar víctima de la frustració i la impaciència, un defecte que ja havia evidenciat en algunes fases de la semifinal contra Andy Murray i que haurà de polir.

D'entrada, però, va agradar, i va disposar d'una pilota de trencament en el primer joc –l'única en tot el duel– jugant amb profunditat i pes, i tutejant desacomplexadament Nadal. Una amenaça que el mancorí va resoldre tancant amb una volea esmorteïda una pujada intel·ligent a la xarxa. En el sisè joc va ser Nadal el que va avisar amb dues possibilitats de break que no va convertir. El balear dominava el centre de la pista i obligava Thiem a situar-se tres metres per darrere de la ratlla de fons, sovint buscant el seu revés. Quan no ho aconseguia, però, l'austríac, que ahir no va tenir l'oportunitat de lluir el seu revés paral·lel, impactava amb virulència la seva dreta i feia mal de veritat. El primer servei era fonamental per portar la iniciativa, però, quan els intercanvis s'allargaven, el balear manava. Amb 5-4 a favor i servei de Thiem, el manacorí va aprofitar dos segons seguits de l'austríac per donar un cop de puny (6-4). Thiem va salvar un 15-40 i una tercera pilota de break en contra en el segon joc del segon acte (1-1). Semblava un bon moment per reordenar les idees i digerir el cop al fetge. Però Nadal no el va deixar ni respirar i va trencar en el quart joc (3-1). La trompada ja va resultar inassumible per a l'aspirant, que va llançar els dos últims jocs a les escombraries, cansat de topar contra un mur.