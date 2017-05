El pes de la Bundesliga

Aquest migdia (12 h) a Colònia es portarà a terme el sorteig de la final a quatre de la lliga de campions amb la presència del Barça, el PSG, el Veszprém i el Vardar al bombo, i l'absència d'equips alemanys per primer cop des que va adoptar aquest sistema de competició, el curs 2009/10. El Barça Lassa, amb una actuació estel·lar al Palau Blaugrana (23-18), va deixar fora de combat el Kiel, l'últim supervivent de l'handbol germànic després que el Vardar eliminés el Flensburg en el partit disputat dijous. La Bundesliga és, amb diferència, el campionat més potent d'Europa, però l'enorme desgast que provoca en els equips ha acabat llastrant la trajectòria dels clubs alemanys en la competició europea.

El tècnic del Kiel, Alfred Gislason, va admetre la superioritat del Barça, però va recordar que el seu equip havia arribat menys fresc en el tram final perquè dimecres havia jugat a Göppingen un partit transcendental per als seus interessos. “Per a nosaltres era més important el partit de Göppingen, perquè ens estem jugant la possibilitat de tornar a la lliga de campions el curs vinent”, va subratllar. A l'entrenador islandès no el sorprèn l'absència de conjunts alemanys en aquesta edició de la final a quatre i pensa que la situació es pot repetir en les temporades vinents. “La Bundesliga no ens ajuda gens i la càrrega de partits fa que cada cop els jugadors estiguin més castigats per les lesions. Hauríem de tenir plantilles més àmplies i, si no hi ha canvis, no serà l'únic cop que no hi haurà equips alemanys en la fase final”, va vaticinar. De fet, en les edicions anteriors de la final a quatre ja s'albirava el menor protagonisme dels equips alemanys. En els dos últims cursos, el Kiel va ser l'únic classificat i no va poder passar del quart lloc. En el pol oposat, destaquen les temporades 2010/11, 2011/12, 2012/13 i 2013/14, amb una final íntegrament alemanya, en què el Flensburg va superar el Kiel (30-28). L'entrenador del Flensburg, Ljubomir Vranjes, que va visitar el Palau en la fase de grups (26-23), també va fer un discurs similar al del seu homòleg al Kiel: “Per als equips alemanys, són més importants els partits de la Bundesliga, perquè els punts sempre compten. En la lliga de campions, mentre quedis entre els sis primers ja n'hi ha prou per accedir als vuitens de final.”