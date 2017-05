La gran fugida

Va recordar a Davosque els refugiats només podran prosperar si tenen la capacitat de sobreviure

El 2015, la nedadora siriana Yursa Mardini (1998) i la seva germana fugien de Damasc cap a Europa en una embarcació plena de refugiats. En una situació dramàtica, amb l'embarcació trontollant mentre s'acostava a l'illa de Lesbos (Grècia), les dues es van llançar a l'aigua i van nedar i empènyer-la durant vint hores, amb vint persones a bord, per portar-la fins a la costa salvadora. Mardini no era una nedadora qualsevol i el seu excel·lent nivell va fer que el COI l'escollís per ser membre de l'equip de refugiats. Ara, amb tota justícia, l'Agència de l'ONU pels Refugiats (ACNUR) l'ha escollida com a ambaixadora.

La siriana va acceptar el càrrec amb una definició acurada de la condició de refugiat en un moment en què molts a Europa els rebutgen obertament: “No és una vergonya ser un refugiat si recordem qui som. Som els metges, els enginyers, els advocats, els professors, els estudiants que érem a casa nostra. Va ser la guerra i la persecució les que ens van forçar a fugir de les nostres llars a la recerca de la pau. Això és ser un refugiat i això és el que soc. Estic orgullosa de defensar la pau, la decència i la dignitat de tots aquells que fugen de la violència.”

Mardini, que ara viu a Alemanya i estudia a la universitat, no ha abandonat la natació i aspira a participar en els Jocs de Tòquio. La seva història personal també li ha permès reivindicar que Europa obri la porta a més refugiats. Ho va fer al gener, en representació de l'ACNUR, al fòrum de Davos, on va ser la participant més jove. “L'exili –va dir a una audiència molt influent políticament i econòmicament–sol durar una mitjana de disset anys i, per tant, els refugiats necessitem poder creure en un futur. Només si podem sobreviure serem capaços de prosperar.”

L'any passat va traslladar el mateix discurs amb trobades amb el papa i l'expresident Obama, entre altres líders mundials.