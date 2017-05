El Barça jugarà les semifinals contra el Vardar

El Barça Lassa s'enfrontarà al Vardar de Macedònia en la segona semifinal (18h) de la final a 4 de la lliga de Campions, que es disputarà el 3 de juny després del sorteig que s'ha efectuat aquest migdia a Colònia. La primera semifinal la jugaran el Veszprém i el París Saint Germain (15:15h). El Vardar de Skopje, que entrena l'espanyol Raúl González amb el català David Davis com a ajudant, es va classificar en primer lloc del grup B –el Barça va ser el líder del grup A– i en els quarts de final va superar amb contundència el Flesnburg alemany (24-26 i 35-27). En les files del conjunt macedoni, que disputa la final a quatre per primera vegada, hi destaquen, entre d'altres, els exblaugrana Arpad Sterbik i Joan Cañellas. El seu màxim golejador en la competició és Alex Duixebàev (74).