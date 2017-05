Històric ple al sis

Sis títols catalans de base en joc i sis títols guanyats pel KH-7 BM Granollers. Al llarg del mes d'abril, el club vallesà ha estat campió de les categories juvenil, cadet i infantil, tant masculina com femenina. Mai en la seva història havia aconseguit aquesta fita, que és un bon reflex de la gran feina que s'està fent amb el planter. Tots aquests equips es van classificar per a les fases de sector del campionat d'Espanya de les seves categories que ja s'han començat a disputar.

El cap de setmana de l'1 i 2 d'abril, el Granollers va fer un doblet i els equips juvenils masculí i femení van guanyar el títol català, les noies al Palau d'Esports. El següent campió va ser una setmana després el cadet femení, mentre que el cap de setmana del 22 i 23 van tornar a ser dos els campions catalans: el cadet masculí i l'infantil femení. Finalment, aquest darrer cap de setmana, els dies 29 i 30, el conjunt infantil masculí va completar l'històric sis de sis de títols catalans.

En les tres categories masculines el rival del Granollers en cada final va ser el potent Barça, i en les tres ocasions la victòria va ser per als vallesans. A més, en infantils i en cadets el Granollers va haver de superar dos equips blaugrana, ja que en les semifinals els va tocar el conjunt B i en la final, l'A. El títol més complicat pel que fa al resultat va ser el juvenil, ja que només es va imposar per un gol (25-24) al Barça. En la categoria femenina les vallesanes van superar rivals diferents en les tres categories i el triomf més ajustat va ser l'infantil en què es van imposar per dos gols (17-15) al Felmar la Roca.

Una base de 24 equips