Els vallesans encarrilen la sèrie de quarts de final

L'Astralpool Sabadell i el CN Terrassa van començar amb bon peu els quarts de final del play-off pel títol de la divisió d'honor masculina. Els de Chava Gómez es van desfer del Canoe (15-10) i demà intentaran embutxacar-se el bitllet per accedir a les semifinals en el segon partit de l'eliminatòria a Madrid, mentre que els egarencs van superar el Sant Andreu (11-5) i també intentaran sentenciar l'eliminatòria demà a la piscina andreuenca Pere Serrat.

Avui se sabrà quins són els primers semifinalistes. El Quadis Mataró i el CN Barcelona jugaran el tercer partit de la sèrie al Maresme. Els barcelonins van sorprendre en el primer partit a Mataró (4-5) i els de Beto Fernández es van rescabalar en el següent a la Nova Escullera (6-7). En canvi, en l'eliminatòria entre l'Atlètic Barceloneta i el Mediterrani no hi haurà la mateixa igualtat. Els mariners van vèncer el primer assalt (12-4) i avui no han de tenir problemes per sentenciar.

Sense descansar