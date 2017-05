Un comiat de cap i no de cor

Un comiat d'un emblema sempre és complicat. I el de Dani Salgado, un dels grans pilars de la història de l'Industrias García –“sempre serà així com anomenaré el club de la meva vida”, va dir ahir el colomenc–, no ha estat cap excepció. “Crec que em mereixo alguna cosa més que una reunió amb el president només quatre dies abans de disputar el que podria haver estat el darrer partit de la temporada”, va dir ahir Dani Salgado en un acte conjunt amb el president de l'actual Catgas Energia Santa Coloma, Vicenç Garcia. “Jo, si hagués estat el president, li hauria preguntat al Dani Salgado si volia renovar una temporada més, si es veia amb forces de seguir un any més”, va considerar el mateix pivot colomenc, que encara tindrà el play-off pel títol de lliga per tancar una trajectòria magnífica a l'entitat colomenca. “Si acabo la meva etapa al club amb un títol serà un colofó magnífic”, va dir Salgado esbossant un dels pocs somriures d'ahir a la tarda.

“Jo, si fos un aficionat, tampoc entendria la decisió presa. El Dani és una de les persones que més estimo en aquest club. No hi haurà ningú que defensi la nostra samarreta com ho ha fet ell. El temps ens dirà si ens hem equivocat, però ha estat una decisió presa amb el cap, no amb el cor. Des de fa unes temporades em vaig adonar que si el club havia de millorar les decisions s'havien de prendre amb el cap”, va dir Vicenç Garcia, el president de l'entitat, que va voler insistir que només ell havia pres la decisió de no renovar Salgado. “L'Óscar Redondo, l'actual entrenador, em va dir que el Dani tindria una paper residual, i això ha estat una part important en la meva decisió”, va afegir el president, que també va insistir en la frase “els jugadors passen i el club segueix”. Dani Salgado, que no es creu que la decisió hagi estat únicament del president, va respondre assegurant que es veu amb forces de seguir jugant i que està en un dels millors estat físics de la seva carrera esportiva.

També ha estat important la voluntat de Salgado de seguir amb la seva carrera política. “És irrenunciable. No penso deixar la regidoria d'Esports”, va dir Salgado, que es vol prendre uns dies per valorar totes les opcions de futur que té sobre la taula. “Volem que sigui l'ambaixador del club i, possiblement, si el Dani no fos regidor li hauríem fet una oferta de renovació”, va explicar Garcia, però el golejador colomenc no renuncia, “encara, a jugar a futbol sala”, va dir. Passi el que passi, l'entitat trobarà a faltar l'essència del seu gran emblema. “Mai li estarem prou agraïts”, va concloure el president, en boca de tothom.