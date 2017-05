“No penso en el Masters; em caso el dia abans”

Em va saber greu jugar a casa un partit tan difícil contra un jugador tan bo com Murray i no aprofitar les oportunitats

El mataroní Albert Ramos (1988) ha viscut amb una gran intensitat l'arrencada del calendari europeu de terra batuda. Finalista a Montecarlo en el primer Masters 1000 del 2017 en la superfície i amb un triomf per emmarcar en els vuitens de final sobre el número 1 Andy Murray remuntant un 4-0 en el tercer set, i quart finalista al Barcelona Open Banc Sabadell caient amb el cap ben alt en un altre duel aferrissat contra l'escocès, s'ha guanyat un merescut i també curt descans. Abans, havia arribat a la final de Sâo Paulo com a resultat més representatiu. És dinovè en el rànquing ATP, la seva millor posició de sempre, i dilluns es va enlairar al vuitè lloc de la classificació del 2017 –la cursa cap a Londres– que determinarà a final de curs els vuit jugadors que disputaran el Masters. Una competició que, amb modèstia i també conscient que el seu rendiment en altres superfícies decreix, ni es planteja. Fins al punt que es casa el dia abans de l'inici.

Suposo que ara li toca entrenar-se una mica i, sobretot, descansar després dels partits i tornejos intensos que ha viscut en les últimes setmanes...

Fa moltes setmanes seguides que jugo a tennis des de la gira de Sud-amèrica, Indian Wells, Miami... Després vaig estar tres o quatre dies a casa i, tot seguit, vaig seguir amb la copa Davis, Marraqueix, Montecarlo i Barcelona, amb molts partits acumulats. Ara el que necessito és descansar uns quants dies, no gaires, perquè espero arribar en condicions al torneig de Madrid la setmana vinent.

El rebombori mediàtic viscut després de Montecarlo va ser superior al que va viure quan va arribar als quarts de final que va signar l'any passat de Roland Garros, quan va superar Milos Raonic?

Si ha estat superior la veritat és que no ho sabria dir. Almenys igual. Han estat dies intensos de molts missatges, de moltes entrevistes. Normalment no hi estic acostumat perquè el meu dia a dia és molt més tranquil, però ho porto bé.

Què ha millorat en els últims mesos per haver ascendit tants llocs en el rànquing?

Crec que he millorat petites coses, per exemple la meva tècnica, sobretot el cop de revés. He de continuar millorant el servei, encara que ja l'he millorat. Físicament estic molt bé i he millorat coses especifiques pel tennis. En tenir més recursos tècnics, tot això també m'ha permès avançar en la tàctica. I mentalment, gràcies als resultats de l'any passat, tot això m'està ajudant aquest any per obtenir bons resultats.

Certament, físicament se l'ha vist molt bé, tant a Barcelona com a Montecarlo. Han fet canvis en el mètode?

Hem canviat una mica però tampoc crec que això sigui la clau de tot plegat. Estic en un bon moment de forma i la confiança que tinc també m'ajuda en el pla físic. Els partits de la gira sud-americana em van anar molt bé per agafar fons físic i agafar ritme, i ara estic bastant bé. Creuo els dits perquè això es prolongui durant tota la temporada, ja que mai no se sap.

Ara mateix és vuitè a la cursa cap a Londres, la seva millor posició de sempre. Acabar el curs del vuit primers i jugar el Masters és un somni o una utopia?

La veritat és que ni tan sols m'ho he plantejat.

N'està segur?

Imagina't el poc que hi penso que em caso el dia abans que comenci el Masters. Tinc el casament organitzat per aquell dia.

Pot arribar a ser un magnífic problema?

Sincerament, ho veig molt difícil, la veritat. No crec que arribi a ser un problema.

Com va encaixar la derrota contra Andy Murray al Barcelona Open Banc Sabadell en un partit que va dominar en algunes fases?

Per una banda em va saber molt de greu jugar a casa un partit tan difícil contra un jugador tan bo i no aprofitar les nombroses oportunitats que vaig tenir en el segon set. Per una banda, és cert, estic content pel partit que vaig jugar, però per altra reconec que vaig quedar decebut, perquè hagués estat una gran victòria. Murray va manifestar que aquest partit potser me'l mereixia jo i que ell potser hauria d'haver guanyat el de Montecarlo i la veritat és que jo penso que té raó. Només juga des de la setmana passada fins a Roland Garros a terra batuda. Durant les primeres setmanes li costa però és un gran competidor i ha demostrat, certament, que és el número u.