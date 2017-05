Els millors peus

Qualsevol figura del triatló femení sap que si vol estar en els primers llocs d'una cursa de les sèries mundials ha de seguir els peus de Carol Routier (Banyoles, 1990) en el sector de natació. La primera triatleta catalana a competir en uns Jocs –va ser la millor en el primer sector a Copacabana però va haver d'abandonar per problemes mecànics en el ciclisme– acredita, en les 32 curses que ha disputat del calendari de referència al món, 20 millors registres en els 750 o 1.500 metres de natació, en funció de si es competeix en la distància esprint o olímpica. De fet, en el seu debut en les World Series, a Madrid el 2012, ja va ser la primera a completar la natació. “Crec que començar aviat i ser constant en els entrenaments va ser molt important. I competir en salvament i socorrisme em va ajudar a adquirir algunes habilitats en les aigües obertes”, va dir la banyolina, en un reportatge publicat recentment en el lloc web de la federació internacional (ITU).

Carol Routier va completar els 1.500 metres de la cursa inaugural d'aquesta temporada a Abu Dhabi en un segon menys que el seu company Mario Mola (19:11). De fet, va nedar més ràpid que 29 dels 56 homes en la cursa masculina. “Amb en Mario intentem convertir-ho una mica en un plaer, això de viatjar. Mirem d'organitzar els viatges i que siguin còmodes: no haver de córrer pels aeroports, anar amb una mica més de temps”, explicava a l'estiu en l'entrevista per a aquest diari prèvia als Jocs de Rio sobre la seva vida d'esportista d'elit, que combina també amb els estudis de màster en comunicació, com destacava el reportatge de la ITU. Que Carol nedés més ràpid que Mario, el campió del món el 2016, tampoc és casual. Perquè si l'inici de la cursa és el punt fort de la banyolina i córrer a peu és el seu taló d'Aquil·les, en el cas de Mola és just el contrari –el balear també va ser un atleta molt prometedor en els seus inicis, amb títols estatals inclosos–. “El meu objectiu és seguir millorant per traduir en les curses tota la feina dels entrenaments”, afirmava Routier en el perfil de la ITU, sobre el seu marge de millora sobretot en la cursa a peu. Abans de debutar en els Jocs, a l'estiu, ja afirmava el que pot ser el seu gran moment: “Per estar allà al davant encara em queden quatre anys, a Tòquio.”