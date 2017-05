Tennis Inclusió, raquetes contra les barreres socials

La Federació Catalana de Tennis va aprofitar els focus del Barcelona Open Banc Sabadell per presentar el Tennis Inclusió, un projecte prioritari amb l'ànim d'utilitzar el tennis com una eina d'inserció social per a discapacitats o persones en risc d'exclusió. Fa molts anys que la federació aposta pel tennis com una eina esportiva inclusiva; ara, però, vol fer un pas endavant i desitja potenciar els projectes ja existents i engegar-ne d'altres com ara l'Escola de Blind Tennis i el projecte Insersport, per donar la primera oportunitat laboral a joves amb dificultats.

El projecte, que té el suport de l'Obra Social La Caixa, ACELL i Special Olympics, té la seva seu al Centre Municipal de Tennis de la Vall d'Hebron, un feu que, propietat de l'Ajuntament, va ser oficialment una instal·lació olímpica durant els Jocs del 1992.