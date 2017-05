Sabadell i Mataró van per feina

Les jugadores de l'Astralpool Sabadell i La Sirena Mataró van començar les semifinals del play-off per al títol de lliga fortes i estan a un triomf de retrobar-se en una nova final.

Les vallesanes es van desfer del Madrid Moscardó amb molta contundència, per 27-4 (7-4, 7-0, 7-0 i 6-0), i dissabte no han de tenir problemes per classificar-se per a la final, en què defensaran el títol. Amb tot, les visitants van aprofitar que d'entrada les de Nani Guiu encara havien de canviar de xip després de la final a quatre a Rússia del cap de setmana i es van avançar en el resultat (1-2). Però va ser un miratge perquè en arribar al descans el marcador reflectia un eloqüent 14-4 que al final es va ampliar amb 13 gols més. Judith Forca va ser la màxima golejadora, amb set gols.

La Sirena Mataró tenia un compromís més equilibrat amb el Sant Andreu, però també es va sobreposar a l'esforç de l'Eurolliga i va vèncer per 8-5 (1-1, 3-0, 2-1 i 2-3). La local Laura López i la visitant Helena Lloret van marcar tres gols cadascuna.