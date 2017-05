El Barcelona torna a assaltar Mataró

L'interessant i incerta eliminatòria entre el CN Barcelona i el Quadis Mataró, finalment, es va resoldre per als de Toni Esteller, que van guanyar el tercer i definitiu partit de la sèrie dels quarts de final del play off pel títol de lliga al Maresme per un ajustat 8 a 9. A les semifinals s'enfrontaran a l'Atlètic Barceloneta, que no va tenir problemes per desfer-se del Mediterrani (7-13) i ventilar una eliminatòria en què n'ha tingut prou amb dos partits.

En contra del que acostuma a ser habitual, el factor piscina no ha afavorit els locals en cap dels tres partits de l'eliminatòria que han disputat Mataró i Barcelona. Ans al contrari. Els cenebistes van vèncer el primer duel al maresme, però van perdre el segon a la Nova Escullera. I ahir, en el definitiu duel van guanyar novament a Mataró, en una cita igualada. Els de Beto Fernández van dominar el primer quart (2-1), però els visitants van reaccionar abans del descans (2-4). Corbalán i Guimaraes van situar l'empat en el marcador després de la represa (4-4), però el Barcelona va tornar a obrir una escletxa de dos gols abans de finalitzar el tercer quart (4-6). En els darrers vuit minuts, els d'Esteller van ampliar la diferència (6-9), però el Mataró no es va rendir (8-9) i encara va tenir un últim llançament per empatar, que Edu Lorrio va blocar.

A Sants no hi va haver tanta emoció. Els de Chus Martín van guanyar el segon partit amb la mateixa comoditat que el primer.

Torn per als vallesans