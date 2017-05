“Estic molt orgullós de la meva carrera”

Per què jo no puc expressar el que sento sobre política i quan ho diu altra gent no passa res? Em van dir de tot M'ha agradat sempre competir. Entrenar-me no m'ha agradat gaire. He estat competitiu i ho he aprofitat

Albert Montañés (la Ràpita 1980) va posar fi la setmana passada a una trajectòria vital de divuit anys exercint de professional del tennis. Sense fer soroll, l'avala més d'una dècada situat entre els 100 millors –13 anys– i quatre cursos entre els 50, amb un 22è lloc l'agost del 2010 com a punt més àlgid, Monty marxa feliç tant pel que ha donat a la pista com pel comiat “somiat” que li van fer l'afició i els seus amics al seu club, el RCT Barcelona 1899.

Ja ha tingut temps d'assimilar que ara ja no és un tennista professional.

Ara sí. Al principi, la veritat és que em va costar una mica acostumar-me a la nova situació. Estic molt content.

L'homenatge va ser emotiu.

Va quedar tot molt bé. Va ser el comiat somiat. A més, jo venia de guanyar un partit en la primera eliminatòria. Vaig estar molt content que vinguessin la meva dona i la meva filla. La nena encara no és conscient de res, però va estar molt contenta de sortir a la pista. Només deia: “Tennis, tennis...” No sabia que la meva dona i la nena sortirien. Va ser una sorpresa.

Si la seva filla li diu que vol ser tennista, que li contestarà?

Li diré que faci el que li agrada. Si vol ser tennista, endavant, si vol ser una altra cosa, també.

Que li va dir Feliciano López després del partit?

Em va donar l'enhorabona per tota la carrera, em va dir que disfrutés i em va desitjar molta sort. Em va dir que havia estat un plaer jugar aquell partit, el meu últim partit, contra mi.

I ja es va emocionar...

Sí, la veritat és que les seves paraules em van arribar. El Feli es va portar molt bé. Al vestidor vam seguir parlant, i molt bé. Va ser una sort poder jugar contra ell l'últim partit.

Quina és la primera imatge que li ve al cap d'aquell dia?

La felicitat i la tranquil·litat. Una sensació d'haver fet les coses bé, d'haver donat sempre el màxim a la pista. Haver pogut acabar la carrera a casa i amb els meus és un final immillorable.

Una carrera esportiva que, a diferència d'altres tennista que de ben joves ja van despuntar, vostè s'ha hagut de treballar molt. Onze finals ATP és un registre molt important.

De petit no importa tant que juguis millor o pitjor i que guanyis més o menys títols. Al final el que compta és quan ets professional. Estic molt orgullós de tot el que he aconseguit, de totes les finals que he jugat, de tots els tornejos. Estic molt orgullós de la meva carrera.

El seu títol en el campionat d'Espanya júnior el 1997 quan estava al Reus Monterols va ser un gran aparador.

Sí, estava jugant bé. Va ser un torneig en pista ràpida en què jo era júnior de primer any i no era gens favorit. Em va sortir tot bé i, a partir d'allí, la gent em va començar a conèixer.

Ha estat sempre extremadament competitiu.

M'ha agradat sempre competir. Entrenar-me no m'ha agradat mai gaire. Ho he tingut des de sempre i ho ha sabut aprofitar. Ha estat una ajuda molt gran, malgrat que en alguns moments també he tingut dubtes.

Això explica la seva reacció després de perdre las quatre primeres finals ATP.

És molt difícil arribar a una final i guanyar-la. Si arribes a la final també estàs content perquè és molt complicat. Has tingut una setmana molt bona i has arribat a l'últim partit, i l'altre vol guanyar igual que tu. Ningú no et regala res. Són processos que has de passar, que has de viure. I al final t'adones que si has arribat a la final tu també estàs capacitat per obtenir els títols. Al final, amb constància, arriben els èxits.

Quan va dir prou?

Quan el rànquing ja no m'acompanya malgrat que el meu joc és d'un nivell superior, les lesions tampoc no em respecten... Tinc una família i estic molt a fora de casa. És un cúmul de coses que en un moment donat et pares a pensar i dius que fins aquí has arribat. I ja està bé.

Al setembre començara a treballar amb la base.

Ja estarem instal·lats a Sant Carles de la Ràpita i, aprofitant que el meu germà té un club, el CE Johnny Montañés, aniré a ajudar-lo amb els nens de l'escola i intentaré inculcar-los els valors que m'han inculcat ami. Fins ara vivien a Sant Feliu de Llobregat. Era imprescindible estar a prop de Barcelona tant pels entrenaments com per l'aeroport.

Per què costa tant que surtin jugadors d'elit?

És complicat. Has de tenir suport. És un esport molt car, i si els pares no estan disposats a fer un sacrifici o no poden ajudar-te econòmicament és molt complicat. Només comences a guanyar diners quan ets professional. O despuntes moltíssim i tens patrocinadors al darrere que t'ajuden o sense el suport familiar és impossible.

Quins són els moments no tan bons?

Sobretot les lesions, tot i que jo he tingut molta sort perquè en tota la meva carrera només m'he lesionat tres cops de manera important. També t'afecten les derrotes, els viatges, estar fora de casa. Si els triomfs no t'acompanyen passes moments complicats.

El 2011 a Roland Garros va deixar escapar l'accés als quarts contra l'italià Fabio Fognini quan ho tenia tot a favor. El va afectar molt la desfeta?

Em va fer molt de mal, fins i tot més del que jo pensava. Em va costar molt tornar a tenir ganes de jugar. Però em va ajudar molt el meu entorn i el meu entrenador. Va ser molt important parlar-ne amb ells.

Què va passar exactament?

Ell va dir que estava lesionat, es va jugar contínuament cops guanyadors i li van entrar. Jo he vist el vídeo i, per la manera com es movia, crec que fingia.

Vostè es va manifestar a favor de la independència en una piulada en què va carregar contra Rajoy. El linxament va ser ferotge. Es va plantejar tancar el compte de Twitter?

No, mai. He de ser conseqüent i si he manifestat la meva opinió el que no puc fer és tirar la pedra i amagar la mà. Tot i que tampoc no em pensava que tingués tant de rebombori.

Més repercussió que quan ha guanyat un títol...

Exacte. Em van trucar de les teles, les ràdios, de tot arreu. Pel Twitter em van dir barbaritats i no vaig contestar ningú. Si hagués sabut que hi hauria tot aquest moviment no ho hauria fet. L'altre dia per guanyar Garcia López també em van dir que estava involucrat en el món de les apostes. Si guanyes perquè guanyes, si perds perquè perds... Per què no puc expressar el que sento i quan ho diu l'altra gent no passa res? Em va sortir així. No volia ofendre ningú. Simplement va ser un pensament, una reacció visceral.

L'opinió va suscitar la reacció d'algun tennista?

No, són amics i companys i ens respectem.

Plega amb l'espina de no haver jugat la Davis. Creu que haver-se manifestat a favor de la independència el va perjudicar?

No, crec que no. Seria molt trist que fos així. Si és que sí espero que algú m'ho digui, però crec que no. Seria vergonyós que per les meves idees no pogués representar Espanya. Si hi hagués jugat hauria volgut guanyar com si estigués jugant la final de Roland Garros.

Federer és de la seva generació. És admirable el nivell que encara té.

Ha fet història i continua fent-la. Ha estat un plaer coincidir amb ell. També amb la generació de Costa, Ferrero, Moyà i Corretja. Després amb Djokovic, Nadal, Federer, Murray. He tingut la sort de coincidir amb dues generacions molt bones.

Qui és el favorit a París?

Tal com està jugant, el gran candidat és Rafa Nadal.