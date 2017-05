Duels de molts quirats en el míting de Doha

El míting de Doha obre el teló d'una Lliga del Diamant revolucionària, que canvia el format de puntuació, i d'entrada presentarà un cartell de luxe amb setze campions olímpics i mundials, i uns duels de molts quirats. Un dels grans atractius de la cita serà la incursió de la plusmarquista de 1.500 m, l'etíop Tirunesh Dibaba, en els 800 m, on calibrarà el seu estat de forma amb la gran dominadora de la distància durant l'últim curs i campiona olímpica, la intocable sud-africana Caster Semenya. “La pista del Qatar Sports Club és molt ràpida, i aquest any hi ha una inscripció extremadament potent; així que no hi ha un millor lloc per fer el meu debut en la distància”, va comentar Tirunesh en la presentació.

També s'espera molt del doble hectòmetre femení amb la participació de la campiona olímpica, la jamaicana Elaine Thompson, i la subcampiona, l'holandesa Dafne Schippers. En la velocitat masculina, el xoc generacional està servit amb el jove canadenc Andre de Grasse en un hectòmetre on destaquen els veterans Powell, Gatlin i Collins, encara competitiu als 41 anys.

La Lliga del Diamant estrena un format més semblant al d'un campionat. Durant les dotze primeres reunions els atletes aniran acumulant punts per guanyar-se una plaça per a les dues grans finals, Zuric i Brussel·les, que coronarà els campions en cadascuna de les 16 proves –totes les olímpiques menys el 10.000 m–. La recompensa final serà un diamant i un premi extra de 50.000 dòlars.