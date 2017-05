Nibali i Quintana, un duel de luxe per l'aniversari

El 13 de maig de 1909 va començar una aventura ciclista de vuit etapes per sòl italià impulsada pel diari esportiu milanès La Gazzetta dello Sport que ha sobreviscut en el temps i que a partir d'avui celebrarà l'edició del centenari amb inici a l'Alguer i final a Milà el 28 de maig amb una contrarellotge. Seran tres setmanes per homenatjar ciclistes que han fet créixer la cursa del mallot rosa com Alfredo Binda, Fausto Coppi i Eddy Merckx –els únics amb cinc victòries finals–, Felice Gimondi –el corredor que més vegades ha pujat al podi (9)–, Mario Cipollini –que el 2003 va superar el rècord de 41 victòries que tenia Binda des dels ants trenta–. I també per recordar l'italià Michele Scarponi que havia de liderar l'Astana, però que va ser atropellat mortalment fa uns dies.

També es trobarà a faltar Fabio Aru (Astana), baixa per lesió, i que havia de protagonitzar un duel antològic amb Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), actual vencedor de la cursa, en el que es preveia com la gran festa italiana. Però la seva absència no minva la qualitat esportiva. Hi haurà un altre cara a cara d'altura que enfrontarà Nibali amb el colombià Nairo Quintana. Dos ciclistes que ja saben què és guanyar el Giro. Nibali ho va fer el 2013 i el curs passat, i ha pujat dues vegades més al podi. L'efectivitat de Quintana a Itàlia és absoluta: una participació i una victòria. Enguany aspira al segon triomf i, a més, buscarà el doblet amb el Tour de França.

A part dels caps de cartell, que compten amb un equip potent per assistir-los, hi haurà més corredors amb possibilitats reals de guanyar una edició tan especial. El francès Thibaut Pinot (FDJ) debuta a Itàlia i ho fa amb possibilitats. Ha pujat una vegada al podi del Tour i sap afrontar bé una prova de tres setmanes. L'Sky presenta dues cartes que poden vestir de rosa (Geraint Thomas i Mikel Landa), però les haurà de saber gestionar perquè no es destorbin. El mateix li passarà al BMC amb Tejay van Garderen i Rohan Dennis. Adam Yates (Orica), Tom Dumoulin (Sunweb), Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo), Bauke Mollema (Trek) i Ilnur Zakarin (Katuixa), amb el català Alberto Losada al costat, l'únic a Itàlia, també hi poden dir la seva.

Tot aquest talent s'haurà de batre en 21 etapes en les quals recorreran Sardenya, Sicília i la bota de sud a nord per culminar a Milà després de 3.615 quilòmetres, cent més que l'edició anterior. Qui vulgui guanyar el Giro s'haurà de defensar en diferents terrenys, si bé és cert que, sobretot, no pot fluixejar a l'alta muntanya. En els primers dies ningú guanyarà, però més d'un podria perdre les esperances de fer-ho. D'entrada hi ha cinc jornades decisives, encara que qualsevol dia hi pot haver sorpreses significatives.

Les jornades clau

L'Etna, al quart dia, és el primer contacte amb l'alta muntanya, però el primer test seriós serà a la novena etapa al Blockhaus, al cor dels Apenins. Seran13 km més una vintena d'aproximació. A la següent etapa el pilot afrontarà la primera de les dues contrarellotges individuals de gairebé 40 km. La tercera etapa s'obrirà amb l'etapa reina: tres ascensos de primera (Mortirolo i dos ascensos a l'Stelvio). La divuitena etapa un festival trencacames: cinc cims i 4.000 m d'ascens en 137 km trepidants. La sentència de la cursa i els possibles serrells que quedin es decidiran a la contrarellotge final de 29 km.

