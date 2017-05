L'hora de les veritats

“Ho hem de plantejar com un partit de vuit quarts”, considera Jorge Dabanch, entrenador del Junior. “Són dos partits molt diferenciats. Si perds el primer, tens temps per rectificar en el segon”, replica Dani Martín, tècnic de l'Atlètic. Santcugatencs i terrassencs es veuen les cares en l'eliminatòria més igualada dels quarts de final de la divisió masculina, que comencen avui. El quart classificat de la lliga regular, l'Atlètic, rep el cinquè, el Junior, a Can Salas, en una eliminatòria a doble partit en què val la xifra de gols del còmput global dels dos enfrontaments. Els terrassencs cerquen la regularitat que no han trobat durant la temporada, fet que els acostaria “al seu millor joc”, segons paraules del tècnic. El Junior, de la seva banda, aspira a la gesta definitiva que els situï entre els equips temibles de la divisió d'honor. “Hem d'escriure una història diferent”, conclou Jorge Dabanch, que insisteix a mantenir a ratlla l'ADN combatiu de l'Atlètic, capaç de ressorgir quan més complicat ho té.

El guanyador de l'eliminatòria es veurà les cares, a la final a quatre de la setmana vinent, amb l'equip que s'imposi en el Polo-Terrassa. Els barcelonins, campions de la fase regular, són els clars favorits en el doble enfrontament contra els terrassencs, que han acabat vuitens. En els dos partits disputats aquesta temporada, el marcador total és de 12-0 a favor del club de la Diagonal.

Per la seva banda, l'Egara haurà de superar una bona pedra de toc en el play-off que comença avui. Els ratllats, subcampions de lliga, reben la Complutense al Pla del Bonaire, on s'espera un ambient calent després de la crida dels Supporters Ratllats, el grup d'animació de l'Egara, a les xarxes. En la fase regular, els duels entre egarencs i madrilenys han estat molt igualats i només un gol de penal córner de l'especialista Pau Quemada va desequilibrar la balança fa un parell de setmanes al feu madrileny. “Que no ens despisti la seva posició en la taula –7è–. Tenen un bon penal i surten molt bé al contraatac. Saben molt bé a què juguen i fan molt bé el que saben fer bé”, analitza Siso Ventalló, el tècnic de l'Egara, que considera que els seus homes arriben a la cita en un magnífic moment de forma.

En el quadre femení, el Junior i el Terrassa disputaran a Sant Cugat l'única eliminatòria 100% catalana. Per classificació, les locals són favorites contra el jove conjunt terrassenc. Qui guanyi l'eliminatòria es veurà les cares amb el vencedor del duel Valdeluz-Polo en què les barcelonines, immerses en una bona ratxa de resultats, busquen la sorpresa.

A Sant Sebastià és on l'Egara, que s'enfrontarà amb la Real Sociedad, haurà de guanyar-se el bitllet a la final four. En cas de fer-ho, les ratllades jugarien contra el Club de Campo, gran candidat, o el Jolaseta.