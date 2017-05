Aliança amb l'Alguer

El 1986, la Volta a Catalunya va viure una de les grans aventures de la seva història amb un desplaçament global a l'Alguer per estrènyer vincles amb una de les poques viles que conserva la llengua catalana fora dels Països Catalans. El penúltim dia es va disputar una contrarellotge (29,9 km) amb victòria de l'irlandès Sean Kelly, una de les grans figures dels anys vuitanta. La Volta tornarà el 2018 probablement a l'Alguer, i ho farà en una jornada que tindrà molt més impacte esportiu i cultural. El secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, i el síndic de l'Alguer, Mario Bruno, han començat una negociació que segurament arribarà a bon port gràcies també a la col·laboració de l'empresa de transport marítim Grimaldi.

L'Alguer, que ahir va donar el punt de sortida a l'edició número 100 del Giro, ha vist en el ciclisme com un dels millors reclams turístics, sobretot a la primavera, que és quan es fa la campanya promocional per a l'estiu. La Volta, en aquest sentit, està situada idòniament en el calendari i l'Alguer vol portar els vincles culturals que ja té amb Catalunya a altres àmbits, com l'esportiu. La idea en què treballen les dues parts és que la Volta comenci amb una contrarellotge individual o una etapa en línia amb sortida i arribada a l'Alguer i que a la tarda i al vespre tot el pilot i la comitiva es traslladin a Catalunya per disputar l'endemà la segona etapa. En aquest sentit, la col·laboració de Grimaldi com a patrocinador s'entreveu decisiva, perquè la logística és decisiva perquè es pugui signar l'acord. El 1986 hi va haver un dia de descans entre la contrarellotge (16 de setembre) i l'etapa final (18 de setembre), que es va fer a Barcelona.

Dimarts continuaran les negociacions a Barcelona en una visita del síndic, que va convidar expressament els representants de la Generalitat a l'etapa d'ahir del Giro per expressar-los personalment el seu desig de rebre la Volta. A la trobada també hi va assistir el director de l'oficina de l'Alguer de la delegació del govern a Itàlia, Adell Pitarch.

L'aposta per l'Alguer de la Volta arriba poc després de l'acord comercial que van signar els organitzadors amb l'empresa ASO, organitzador del Tour. Tot plegat reforça encara més la marca Volta quan falten tres anys perquè es disputi l'edició número 100. Només el Tour i el Giro tenen més anys en el calendari europeu. La cita s'ha consolidat, a més, en el selecte club de l'UCI World Tour, al costat de les grans voltes d'una setmana del calendari internacional.

Inici inèdit