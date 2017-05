Un debut de color rosa per a l'austríac Pöstlberger

Fins ahir, al palmarès de l'austríac Lukas Pöstlberger hi lluïa la victòria en la setena etapa de la Volta a Àustria com el guardó més preuat. El jove de 25 anys no havia disputat mai cap gran volta per etapes i era un nom més aviat desconegut entre els 195 que ahir van començar a l'Alguer el Giro del centenari –els italians Stefano Pirazzi i Nicola Ruffoni del Bardiani no ho van poder fer a causa d'un resultat positiu en el control antidopatge–. Però la cotització de Pöstlberger és una mica més elevada després de la primera etapa que va unir la ciutat sarda de parla catalana i Olbia. El corredor del Bora va esfondrar les esperances dels velocistes, que havien controlat la cursa durant 205 quilòmetres i es disposaven a jugar-se la primera victòria i el mallot rosa a l'esprint. Va arrencar a un quilòmetre de meta pensant en el seu company d'equip Sam Bennett, però ningú el va seguir, tampoc ningú va respondre perquè ningú confiava en les seves possibilitats, que van anar creixent a mesura que s'acostava a l'arribada, i els velocistes, incrèduls, s'havien de conformar a lluitar pel segon lloc.

Pöstlberger va fer realitat el millor debut que qualsevol ciclista hauria imaginat. Estrenar-se en una de les tres grans voltes amb victòria i, de propina, posar-se el mallot de líder. Avui, el ciclista del Bora vestirà de rosa, serà el primer austríac a fer-ho, i acapararà bona part de l'atenció en una jornada que tornarà a transitar per Sardenya. S'unirà Olbia i Tortolì en un dia de mitja muntanya i dels més maratonians (221 km).

La primera escapada del centenari només va trigar dos quilòmetres a configurar-se. El quintet afortunat va rodar més de 180 quilòmetres davant del gran grup i va tenir una màxima diferència de més de set minuts. Entre els protagonistes hi havia l'italià Cesare Benedetti (Bora), el polonès Marcin Bialoblocki (CCC), el rus Pavel Brutt (Gazprom), l'eritreu Daniel Teklehaimanot (Dimension Data) i Eugert Zhupa (Wilier Triestina), l'únic ciclista albanès professional, que afronta la tercera experiència en el Giro. A part de tenir quota de pantalla i satisfer els patrocinadors, els escapats es van esbatussar per les classificacions secundàries.