Thomas Röhler reclama els flaixos a Doha

L'atleta alemany Thomas Röhler (1991) es va convertir per mèrits propis en la primera gran figura de l'any en la Lliga del Diamant en llançar la javelina a una espectacular distància de 93,90, la segona millor marca de tots els temps, només superada per Jan Zelezny, la gran llegenda de la disciplina. Röhler va batre el rècord alemany, el de la Lliga del Diamant i el del míting de Doha. El rècord del món (95,54), que semblava fins fa poc un mur infranquejable, sembla ara accessible per al campió olímpic quan tot just la temporada acaba d'arrencar.

L'altra figura que no va decebre a la capital de Qatar va ser la sud-africana Caster Semenya, imperial en uns 800 m que es van fer curts per a Genzebe Dibaba, cinquena. Semenya va batre el rècord del míting (1:56.61) i va fer la sensació que aquest 2017 tornarà a ser intractable. En l'altra cita més esperada, les dues grans reines dels 200 m, Elaine Thompson i Dafne Schippers, van oferir un duel desigual. A la jamaicana se la va veure ja en plena forma (22.19), mentre que l'holandesa, segona, no es va acostar ni tan sols a la millor marca de la seva temporada (22.45).

El gran ídol de l'atletisme i l'esport del Qatar, Mutaz Essa Barshim, tampoc va decebre els seus incondicionals en el concurs d'alçada i es va elevar fins a 2,36, millor marca de la temporada.