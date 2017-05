El triomf d'un expert

Victòria a l'esprint d'un veterà, André Greipel (Lotto Soudal), en la segona etapa del Giro d'Itàlia, que ahir es va disputar a l'illa de Sardenya entre les localitats d'Olbia i Tortolì. L'alemany va guanyar amb autoritat i darrere seu van entrar l'italià Ferrari i el belga Stuyven. Aquest és el setè triomf d'etapa del Greipel en el Giro i el número 141 de la seva carrera, i el deixa al capdamunt de la classificació general, ocupant el lloc de l'austríac Pöstlberger. Tot i que els Orica van fer una bona feina perquè Caleb Ewan tingués possibilitats a l'arribada, el neozelandès, que està cridat a ser l'esprintador del futur, va pagar la seva inexperiència i va entrar en novena posició després que li sortís el peu del pedal en el moment menys oportú. Vuitè va ser Geraint Thomas, un dels aspirants al podi final que no va tenir por d'arriscar en la volatta.

Els 195 corredors van haver d'afrontar un llarg recorregut de 221 quilòmetres amb el vent de cara, fet que va alentir la cursa de manera important. Amb tot, hi va haver moviment des de la sortida. Quan encara es divisava la localitat d'Olbia, el polonès Lukasz Owsian i el bielorús Ilia Koixevoi van saltar del pilot. Més tard, en el quilòmetre 13, se'ls van afegir l'italià Simone Andreetta, el rus Evgeni Xalunov i l'eritreu Daniel Teklehaimanot. L'escapada va pujar i baixar per un recorregut de mitja muntanya en què els cinc valents van haver de combatre la ventada del sud que els colpejava de cara i que va rebaixar la mitjana de velocitat a poc més de 30km/h, quan s'esperava que la cursa aniria a més de 40 km/h. Andreetta va passar el primer pel port de tercera de Nouro i Teklehaimanot va fer el mateix en l'esprint especial a Dorgali. L'aventura, però no va arribar a bon port. El primer a caure va ser Owsan i el segon, Andreetta. Al port de segona categoria de Genna Silana encara va passar primer Teklehaimanot, però a la baixada, el pilot es va compactar definitivament. El grup va arribar junt a Tortolì i, en la llarga recta d'arribada de 1.800 metres, després d'un pronunciat descens, van aparèixer els esprintadors. Va ser aleshores quan André Greipel va imposar la seva veterania i la seva força. Picat en l'orgull per no haver-se pogut vestir de rosa en la primera etapa, el goril·la de Rostock va superar amb autoritat Roberto Ferrari i Jasper Stuyvens. Abans, el seu equip el va ajudar a respondre l'atac dels Orica de l'infortunat Ewans. També ho va provar el colombià Fernando Gaviria (Quick Step), atacant en els últims 100 metres, però Greipel va saber aguantar. “Hem estat més de sis hores damunt la bicicleta i la lluita contra el vent ha estat permanent. Al final, hem hagut de contestar alguns atacs, però hem jugat bé les nostres cartes”, va manifestar el nou líder del Giro.