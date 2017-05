La Sirena sentencia el Sant Andreu en l'últim quart

La final està servida. El CN Sabadell Astralpool i La Sirena CN Mataró, tercer i quart classificat en l'Eurolliga, repetiran a partir de dimecres el duel final pel títol de la lliga espanyola després d'haver resolt per la via ràpida l'eliminatòria de semifinals contra el CN Madrid Moscardó i el CN Sant Andreu, respectivament.

Els partits van ser similars als de l'anada. El conjunt vallesà va tornar a protagonitzar una golejada sense pal·liatius a la piscina del CN Madrid Moscardó (2-27), mentre que les maresmenques s'ho van haver de treballar molt més per doblegar la resistència del jove conjunt andreuenc (6-9). De fet, l'equip de Florin Bonca perdia per 5-4 després del tercer quart. La reacció final de les mataronines, liderades per Laura López i una inspirada Ciara Gibson –autora de tres gols– va capgirar la situació i van conduir La Sirena a una altra final després d'un parcial d'1-5 definitiu. Per part local, els 4 gols d'Helena Lloret i els 2 d'Alejandra Aznar no van ser suficients per a un equip molt jove que continua creixent a marxes forçades.

La final, dimecres