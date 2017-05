Una barrera infranquejable

El projecte de la multinacional Nike per baixar de les dues hores en la marató i buscar el límit dels homes en la llegendària distància dels 42,195 km es va quedar a les portes d'assolir l'objectiu. El campió olímpic de la distància, Eliud Kipchoge, es va quedar a 24 segons de la gesta (2h00:25), una marca que suposaria un nou rècord mundial de la distància –l'actual és de 2h02:57 i pertany a Dennis Kimetto– però que no serà homologat per les condicions en què es va realitzar.

El projecte de baixar de les dues hores, conegut amb el nom comercial de Breaking2, va permetre a Kipchoge i als altres atletes que hi van participar disputar una marató en les millors condicions possibles sense tenir en compte cap reglament atlètic. Així, la sortida es va prendre a tres quarts de sis del matí per aprofitar la millor temperatura (12 graus) i humitat possibles (70%). Es va triar el circuit de Monza (2,41 km) per la seva altura respecte al nivell del mar (162 m). A més, 18 prestigiosos atletes van fer el paper de llebre no només per marcar el ritme sinó també per tapar el vent durant la primera meitat de la prova.

Malgrat quedar-se a les portes de baixar de les dues hores, Kipchoge, que durant molts quilòmetres va semblar capaç de tombar la barrera de les dues hores, va aconseguir ser l'atleta més ràpid de la història de la distància i, de fet, va demostrar que en les mateixes condicions tant ell com qualsevol altre dels grans especialistes mundials podria baixar de les dues hores. “La meva ment estava completament centrada a fer les dues hores, però l'última volta no ha estat bona i m'he quedat sense el rècord”, va explicar Kipchoge.

Els altres atletes que van completar la distància ho van fer molt lluny. L'eritreu Zersenay Tadese –recordista mundial de la mitja marató– va fer 2h06:51, mentre que l'etíop Lelisa Desisa –subcampió mundial de la marató– va creuar l'arribada en 2h14:10.

Adidas prepara ara el seu propi projecte per baixar de les dues hores, tot i que ho vol aconseguir, a diferència de Nike, en una cursa i que la marca sigui homologada per la IAAF.

Nike va retransmetre per streaming la prova d'ahir i si bé no va aconseguir el seu principal objectiu esportiu sí que va tenir un gran impacte a les xarxes socials.