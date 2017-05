Gaviria, etapa i lideratge

El colombià Fernando Gaviria va guanyar ahir la tercera etapa del Giro, després d'imposar-se a l'esprint en la meta de Càller aprofitant la bona feina del seu equip, el Quick Step, que va preparar de manera impecable la seva arribada. Aquesta és la primera victòria del jove i prometedor ciclista, de 22 anys, en una gran cursa i el situa líder de la carrera. Gaviria, un ciclista format en la pista, és un colombià atípic perquè destaca especialment en la velocitat. De fet, diuen d'ell que és el futur Peter Sagan. En tot cas, el nou líder del Giro deu el triomf d'ahir a l'espectacular i intel·ligent feina del seu equip, que va saber atacar en el punt just per portar-lo a la recta d'arribada amb tot l'avantatge. En aquest sentit, és especialment destacable el paper de l'holandès Bob Jungels, un dels favorits per a la classificació general, que va treballar per a ell fins als últims metres de l'etapa.

El vent va tornar colpejar la carrera, com va passar dissabte, tot i que no va fer baixar dels 40 kms/h la mitjana de velocitat. També com en la segona etapa, hi va haver una llarga escapada que no va reeixir. En aquest cas ho van intentar l'eslovè Jan Tratnik, el rus Ivan Rovny i els italians Kristian Sbaragli i Eugert Zhupa. Sbaragli va guanyar l'esprint especial de Ponte su Santu, abans de ser absorbit pel pilot, i Zhupa, a menys de 50 quilòmetres de Càller, va passar primer per l'esprint especial de Villasimius. Tratnik, Zhupa i Rovny van puntuar en l'únic port de muntanya de l'etapa, el de Passo Boi, abans que el grup principal els enxampés. El desenllaç de l'etapa es va gestar a 10 quilòmetres de la meta, quan el Quick Step va esqueixar el pilot provocant un vano que va eliminar André Greipel, que no va poder defensar la ‘maglia rosa'. Gaviria, fent honor al malnom d'El Misil d'Antioquia, va irrompre en la recta final per superar l'alemany Rudiger i l'italià Nizzolo.

Dimarts, la muntanya