El Barça, intocable en el campionat de Catalunya

El FC Barcelona va imposar una vegada més la seva hegemonia i va rubricar el títol del campionat de Catalunya de clubs amb molta suficiència. El canvi d'escenari –la final es va disputar per primer cop a Cornellà de Llobregat– no va alterar l'ordre jeràrquic de l'atletisme català, i el conjunt blaugrana va fonamentar el seu èxit en la victòria en la meitat de les quaranta proves del programa. L'AA Catalunya, amb més potencial en l'equip femení que en el masculí, tampoc va patir per mantenir el subcampionat, mentre que l'Igualada va tornar a guanyar la partida a l'ISS l'Hospitalet en la pugna per la tercera plaça del podi. Només 1,5 punts van separar les dues formacions.

Nouali, al llindar dels 75 m

Més enllà de la classificació per equips, un dels protagonistes de la jornada va ser el mataroní de 22 anys Bilal Nouali (AA Catalunya), que va enviar la javelina a 74,97 m. Aquest registre suposaria un nou rècord català (73,88 m) si no fos per la condició de marroquí de Nouali, amb més de deu anys de residència a la capital maresmenca però que encara no ha aconseguit la nacionalitat espanyola. El mèrit de l'atleta de l'Agrupació és haver assolit aquesta marca sense pràcticament temps per entrenar-se en les últimes setmanes després d'una jornada laboral a temps complet. “En Bilal és un diamant en brut, amb potencial per llançar més de 80 metres a hores d'ara. És una llàstima, perquè si no rep ajudes i no canvia la seva situació personal s'acabarà desmotivant”, alerta el seu entrenador, Manuel Alique. A més de Nouali, també van establir nous rècords de la competició Cristina Lara (Barça) en els 100 m (11.73) i Cora Salas (Igualada) en llargada (6,10 m).

Korte, debut agredolç