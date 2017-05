El Giro entra en erupció a Sicília

El final a l'Etna corresponent a la quarta etapa del Giro servirà com a primer banc de proves per comprovar l'estat dels principals pretendents a vestir de rosa a Milà. No és una etapa clau, però sí una de les cinc amb final en alt de l'edició del centenari. El vigent guanyador, i un dels candidats sòlids al triomf, Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), adverteix de la perillositat de la jornada d'avui que partirà de la pintoresca localitat de Cefalú i que transitarà per la seva Sicília natal. “És inevitable que avui passi alguna cosa. L'Etna és realment un ascens. Serà el primer cara a cara, així que veurem com estic i com estan els meus rivals. És una etapa complicada venint del dia de descans. Són 180 km amb 4.000 m d'ascens. És el primer dia important del Giro”, va manifestar el Tauró de Messina. L'ascens final constarà de 17,9 km amb una mitjana del 6%, sense trams especialment intensos, i la meta es trobarà al Rifugio Sapienza, on hi ha l'estació d'esquí. Nibali s'ha preparat per liderar la general al final, però és cert que assaltar el primer lloc avui i desfilar demà per Messina de rosa és un dels seus objectius parcials.

De moment, però, el líder de la classificació general és el colombià Fernando Gaviria (Quick Step), vencedor de la segona etapa, i que disposa de 23 segons respecte als principals favorits (Naibali, Quintana, Thomas, Pinot, Dumoulin, Landa...).