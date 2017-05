La importància dels segons

Segon no és sinònim de secundari a les banquetes de l'Astralpool CN Sabadell i de La Sirena CN Mataró, que avui disputen el primer assalt de la final de lliga al millor de tres partits a les instal·lacions de Can Llong (19 h). El vallesà Jordi Millán i el maresmenc Pau Cardenal tenen rols rellevants al cos tècnic de dos dels millors clubs del continent i una funció vital i imprescindible perquè els seus planters continuïn donant fruits els pròxims anys, perquè compaginen el primer equip femení amb la base.

Coneixen bé les cases respectives. Hi han crescut com a jugadors, i des de fa uns anys ho fan com a entrenadors. Fan més hores que un rellotge, però a gust, perquè una feina així tan sols es pot fer des de la passió pel waterpolo, coincideixen els dos. Ahir, per exemple, Millán estava a la piscina a les set del matí per entrenar equips de categories inferiors abans de les classes a l'escola Santa Clara del CN Sabadell.

El sabadellenc treballa al costat de Nani Guiu des de fa tres temporades, i des del principi ho ha fet amb implicació: “Sempre he tingut clar que no volia ser el típic segon per fer bonic. El Nani Guiu em va dir que em volia sempre al costat i en els entrenaments m'ocupo específicament de les porteres. Amb el Nani mantenim una bona relació i des del principi he tingut llibertat total per parlar i interactuar amb les jugadores. Junts sumen, tot i que és clar que ell és el màxim responsable i qui decideix.”

Cardenal afronta el segon curs de segon de Florin Bonca i té clara la seva parcel·la: “La meva missió és fer-ho quadrar tot. Faig d'enllaç entre el cos tècnic i el grup per alliberar de feina el Florin Bonca. L'objectiu és que ell només es preocupi de preparar tàcticament el partit i dirigir-lo sense que s'hagi de girar a la banqueta ni un moment, perquè desestabilitza molt.”

Tots dos van arribar amb els projectes iniciats. Millán, un cop retirat com a jugador després de més de deu anys al primer equip del Sabadell i algunes temporades fora (UAB, València i Catalunya) i un balanç de dues copes, una supercopa, una Lliga Catalana i una final de la LEN. El Sabadell ja s'havia convertit en un gran equip i l'objectiu era mantenir la genialitat. “Al principi va ser curiós, perquè em vaig trobar moltes jugadores amb les quals havia crescut i havia coincidit al club. L'amistat s'ha de mantenir, però hem de saber on estem cadascú. Des del primer dia m'han ajudat molt. Són llestes i ens ajudem mútuament. Tots tenim el mateix objectiu”, assegura el tècnic vallesà, que no amaga la il·lusió de continuar fent carrera i algun dia poder anar a uns Jocs o mundial i gaudir d'una experiència que no va viure com a jugador.

Final dura i disputada