El Fraikin només necessita un punt per tornar a Europa

Després d'una llarga aturada de dinou dies, el Fraikin BM Granollers reprèn la lliga Asobal amb la possibilitat de certificar definitivament la quarta plaça quan falten tres jornades per al final del campionat i assegurar, una temporada més, un lloc en la copa EHF. Precisament, el rival dels granollerins és l'Helvetia Anaitasuna (20.30h), que no va poder jugar en el seu dia perquè afrontava una eliminatòria històrica de quarts de final de la copa EHF contra el Magdeburg. El conjunt navarrès ja es va despertar del somni europeu –va perdre els dos partits, per 27-34 i 35-32– i avui es juga l'última oportunitat de continuar aspirant a una plaça continental per al curs vinent. El BM Granollers, en canvi, només necessita un punt. En el partit de la primera volta a la capital vallesana els dos equips van empatar a 24.

L'Helvetia Anaitasuna s'ha convertit en un conjunt temible al seu pavelló, on acredita un cinc de cinc en la segona volta de la lliga que l'ha consolidat en la sisena posició, a sis punts del conjunt vallesà. El BM Granollers, però, també passava un moment molt dolç de forma abans de l'aturada, amb tres triomfs consecutius, contra el Bidasoa, el Port Sagunt i el Puente Genil. El tècnic vallesà Carlos Viver confia que el parèntesi no els acabi passant factura: “Estàvem jugant bé, i quan jugues bé les aturades no et beneficien, però espero que ens afecti el mínim possible.” El preparador granollerí no s'ha estat d'elogiar la qualitat del rival d'avui: “Tenen una primera línia d'equip gran, que pot competir no només amb nosaltres, sinó amb l'Ademar de Lleó i el Naturhouse la Rioja sense problemes.” Viver també ressalta la fortalesa de l'Helvetia en els partits de casa: “Han fet una copa EHF magnífica i una lliga molt regular.”

El BM Granollers es desplaçarà a Pamplona amb una expedició de quinze jugadors, ja que l'extrem del filial Adrià Cumplido, que havia disposat de minuts de joc en els últims partits, té una elongació a l'isquiotibial.