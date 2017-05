Tommy Robredo i Albert Ramos van ser eliminats en el primer partit del Masters 1.000 de Madrid i van deixar el quadre individual sense jugadors catalans. Tommy Robredo va ser derrotat pel murcià Nicolás Almagro per 6-3, 3-6 i 6-1, en una hora i trenta-nou minuts. L'olotí va tornar a caure contra Almagro, contra qui ha perdut vuit de les nou vegades en què s'han enfrontat en la seva carrera. Després de cedir el primer set, Robredo va reaccionar en el segon i el va guanyar, però va baixar el seu nivell de joc en el tercer, i això el va portar a la derrota i a l'eliminació. Almagro jugarà ara contra el segon favorit, el serbi Novak Djokovic.

Albert Ramos tampoc va estar encertat en el seu debut a la Caja Mágica, on es juga el torneig, i va perdre per 6-1 i 6-3 contra l'argentí Diego Schwartzman. El mataroní, 17è del rànquing mundial, va ser sorprès en el primer set i quan va voler reaccionar en el segon no va poder i va perdre en una hora i deu minuts. És el cinquè any consecutiu que Albert Ramos perd el primer partit en el torneig madrileny.

El primer cap de sèrie, l'escocès Andy Murray, va tenir un debut còmode i va derrotar per 6-3 i 6-4 el romanès Marius Copil. La tercera favorita del quadre femení, la romanesa Simona Halep, va patir per vèncer l'italiana Roberta Vinci per 6-3, 2-6 i 7-6 (2).