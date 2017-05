Un heroi sobre l'Etna

La generació del 92 ha arribat per quedar-se. Ahir en vam tenir una nova mostra en la primera gran etapa del Giro d'Itàlia. L'eslovè Jan Polanc (Emirates) va protagonitzar una heroïcitat com les d'abans, allò que justifica per què sempre hi ha com a mínim una escapada en totes les etapes de les grans voltes. La majoria no arriben mai a bon port, però quan comença el dia res no està escrit, i la glòria, si bé és incerta, quan un ciclista la toca esdevé grandiosa. Ahir, després de 181 km amb les dues grans muntanyes sicilianes pel mig –el Portello i l'Etna– només 19 segons van separar un exhaust i extasiat Polanc del rus Zakarin (Katuixa), el primer dels favorits. El luxemburguès Jungels (Quick-Step), també del 1992, va confirmar la seva ambició rellevant com a líder el seu company Gaviria.

Polanc va saltar del pilot a Cefalú, gairebé en el mateix moment que es donava la sortida. El van acompanyar Brutt (Gazprom), Van Rensburg (Dimension) i Alafaci (Trek). Cap d'ells va resistir el ritme de l'eslovè a l'Etna, on es preveia el primer gran esclat dels favorits en la general. Abans d'arribar-hi, en algunes carreteres empinades i petites clàssiques del paisatge sicilià, el Quick-Step i el Bahrain ( Nibali) es van deixar veure al capdavant. El Movistar de Quintana i l'Sky de Landa no van prendre la iniciativa ben bé fins al final.

En la pujada no van faltar els valents. Tiralongo (Astana), un dels sicilians del pilot, va atacar a 14 km del cim. El següent va ser Rolland (Cannondale), que va aconseguir 30 segons de marge, insuficients. Quan l'Sky va provar de canviar el ritme, com fa sovint en el Tour, Landa va punxar la roda del davant. Van aparèixer llavors els companys de Pinot (FDJ) per mantenir el ritme. Al davant, a deu quilòmetres de l'arribada, Polanc mantenia tres minuts d'avantatge, però semblava tenir poques possibilitats quan arribés el ball de bastons, tot i que l'extrema vigilància entre Nibali i Quintana l'afavoria. Anton (Dimension) i Hansen (Astana) van fer alguna escomesa, però ni ells tenien prou força per escapar-se ni Polanc es rendia al davant en la seva lluita desesperada.

A 3 km de l'arribada Nibali se la va jugar, però Amador (Movistar) el va atrapar aparentment sense gran esforç. Dumoulin (Sunweb) també va provar d'escapar-se, però el vent lateral jugava en contra dels valents. Només Zakarin, a còpia de potència, hi va fer un petit forat. A dos quilòmetres del final va començar una ferotge persecució a Polanc, que va començar a perdre segons d'una manera preocupant. L'última pujada se li va fer interminables, i només a 200 m de la pancarta ho va tenir clar. Havia fet una proesa i la seva cara ho expressava.

Expulsió