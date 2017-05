Gaviria s'imposa i fa doblet

El colombià Fernando Gaviria (Quick Step) va aconseguir la segona victòria en el seu Giro de debut en imposar-se en l'esprint de la cinquena etapa, que va tenir un recorregut de 159 km entre Pedara i Messina. Després de l'ascensió a l'Etna, la jornada va ser tranquil·la i va seguir el guió previst cedint el protagonisme als velocistes. Alguns corredors van intentar trencar-lo amb una escapada, com la que van protagonitzar el polonès Maciej Paterski (CCC Sprandi) i el rus Evgeny Xaulanov des del primer quilòmetre. Els equips Lotto, Orica i Quick Step van començar la cacera dels dos corredors a 25 km de la meta, i en el quilòmetre 144 feien efectiu el final de l'escapada. Fins llavors, Gaviria s'havia dedicat a esprintar en les metes volants recollint punts amb l'objectiu de vestir-se el mallot morat, que també acabaria aconseguint.

El pilot va entrar a Messina, on va haver de fer dues voltes a un circuit de sis quilòmetres. En la recta del primer pas per la meta, Luka Pibernik (Bahrain) va protagonitzar l'anècdota de la jornada llançant un atac i creuant la línia d'arribada amb els braços alçats, celebrant una falsa victòria quan encara faltava una volta per acabar. Només es va adonar de l'error quan el pilot el va superar a tota velocitat.

En el segon pas per la meta, el Quick Step va posar l'argentí Maximiliano Richeze a treballar per a Gaviria. En l'esprint, l'irlandès Sam Bennett (Bora) va intentar saltar del grup, però el colombià va reaccionar amb celeritat i el va sobrepassar. L'italià Jakub Mareczko (Wilier) va provar d'enganxar-se-li, però ja no va ser a temps de disputar-li la victòria. Bob Jungels va conservar el lideratge.