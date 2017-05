El CN Sabadell decanta la balança en el tercer quart

Demà l'Astralpool Sabadell pot encadenar el setè títol de lliga si supera La Sirena Mataró a domicili. Ahir va guanyar el primer punt de la sèrie final en un duel intens en què la igualtat es va trencar en el tercer quart (7-2). El talent i l'amplitud de la plantilla local van determinar la sort del partit. A més, les maresmenques van acusar el desgast i les expulsions de dos puntals com Meseguer i Bach.

Maica García va inaugurar la final amb una acció marca de la casa des de la boia quan tan sols s'havien disputat 20 segons. Però les de Bonca van reaccionar amb dues dianes consecutives obra de Meseguer i Gibson i van deixar clar que discutiran l'hegemonia del Sabadell fins al final. El parcial, però, va acabar amb avantatge local gràcies als gols de Peña i Cordobés (3-2). Bea Ortiz va tornar a situar les de Guiu amb dos gols d'avantatge (4-2) a l'inici del segon quart.

Però la persistència de les visitants, combinada amb l'encert de la portera Willemsz, va propiciar que el Mataró tornés a empatar la final. Bach va escurçar diferències (4-3) i Dance va situar el quatre a quatre. Entre els dos gols Willemsz es va mostrar providencial aturant dos penals consecutius, primer a Bea Ortiz i després a Forca. Mentrestant, Ester també va oferir detalls de qualitat a l'altra porteria i Marina va retornar la iniciativa a les locals amb una vaselina esplèndida (5-4) abans del descans.

La igualtat es va esfumar en els vuit minuts següents. Les de Guiu van afinar la punteria i l'encert i van marcar més gols que en els dos primers parcials junts, mentre que el Mataró no va poder seguir el ritme. D'aquesta manera es va arribar a l'últim quart amb 12 a 6, una llosa massa pesada per a les maresmenques, que, tot i reduir diferències, no van posar en perill el triomf rival.

Demà confien fer bo el factor camp i forçar el tercer i definitiu partit.