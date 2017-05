El CN Terrassa colpeja primer i a camp contrari

L'equip masculí de l'Astralpool Sabadell no va poder arrodonir la jornada per a l'entitat sabadellenca ja que va perdre contra el CN Terrassa (5-6) el primer partit de les semifinals de lliga. Els egarencs van portar la batuta des del principi i en arribar al descans dominaven per 1 a 3. Tot i que el Sabadell va empatar a tres, es van plantar a l'últim quart amb tres gols de diferència (3-6), que els locals van estar a punt de contrarestar (5-6).

Demà els terrassencs tindran l'oportunitat d'accedir a la final si tornen a guanyar, tot i que hauran d'estar ben atents perquè el Sabadell ja sap el que és vèncer a Terrassa enguany.

Avui l'Atlètic Barceloneta es pot convertir en el primer finalista si torna a vèncer el CN Barcelona (20.45 h).