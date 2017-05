Europa haurà d'esperar

El Fraikin Granollers no va poder puntuar a la pista de l'Helvetia Anaitasuna i no es va assegurar la quarta posició que el classificaria per a la copa EHF de la temporada que ve. Els vallesans necessitaven un punt contra un rival directe –els navarresos són cinquens–, però no el van poder aconseguir. Els navarresos van començar el partit encertats i es van avançar en el marcador, però el Granollers va reaccionar i es va situar al davant (6-8) gràcies als gols d'Arnau Garcia. El canvi de porter i l'encert dels extrems locals van tornar a canviar el rumb del partit i l'Anaitasuna va arribar al descans amb un mínim avantatge d'un gol, 14-13.

En la segona meitat l'Anaitasuna, que es jugava les últimes possibilitats d'aspirar al quart lloc i anar a Europa, es va mantenir al davant i a partir del minut 45 va ampliar l'avantatge fins a arribar a sis gols, 25-19, a onze minuts del final. Els vallesans van intentar reaccionar i es van apropar en el marcador, però els navarresos van controlar el joc i van aconseguir el triomf.