“Hem d'evitar el cos a cos, ells tenen molta qualitat”

El Benfica i el Barça són els favorits per obtenir el títol europeu per plantilla i per tot. Serà una gran final a quatre

Marc Torra (Tordera, 1984) és un virtuós de l'estic que ha guanyat les tres últimes edicions de la lliga europea amb el Barça (2014 i 2015) i amb el Benfica (2016). Voraç, ara hi torna amb el potent Reus La Fira, un equip reformulat que ha recuperat la il·lusió de la seva afició superant clubs poderosos com el Forte i l'Sporting en la fase de grups i el Porto en els quarts. Demà Torra i els seus companys s'enfrontaran al Benfica, una constel·lació d'estrelles, en la segona semifinal de la lliga europea al Barris Nord de Lleida (19.30 h). En la primera mesuraran forces el Barça i l'Oliveirense (17.15 h). El torderenc remarca que han d'apel·lar a l'ordre i la concentració per minimitzar el poder ofensiu dels portuguesos i per rendibilitzar la seva vulnerabilitat defensiva.

El 4-4 de diumenge passat contra el Barça tot i haver perdut l'OK Lliga reforça el Reus?

És evident que la lectura positiva és que en sortim reforçats, sobretot del nivell que vam mostrar en la primera part. Vam sortir molt ben posats, ens vam trobar amb un gol ràpidament i les coses van anar bé. Ens hem de quedar amb això. Som conscients que amb els equips grans, tant amb el Barça en totes les competicions com contra el Vic o contra el Porto, l'Sporting o el Forte, hem rendit i hem demostrat que estem a un nivell alt. En una semifinal de la lliga europea en què els petits detalls et poden marcar molt, has d'estar molt més preparat emocionalment i quant a concentració per no tenir cap errada. En la lliga és el que ens ha faltat. Hem perdut partits en què potser no hem estat tan ben concentrats. No hem acabat de tenir aquesta virtut contra equips respecte als quals sobre el paper érem superiors.

Ha influït en la discontinuïtat la rotació més curta que altres rivals?

L'entrenador és el que decideix i el que ens veu tota la setmana. Nosaltres som vuit jugadors i tots tenim importància i tots estem preparats per aportar el màxim. Potser hi ha jugadors que han tingut menys minuts però s'han de sentir igual d'importants. Amb la unió fem la força i en la final a quatre hem d'estar preparats els deu convocats per ajudar.

El Benfica té gran figures, però aturar el seu cervell Carlos Nicolía seria la clau?

Quan jugues contra equips tan bons és com quan t'enfrontes al Barça. A qui frenes, a Panadero, a Pablo Álvarez, a qui? La força d'aquest equip és en el col·lectiu. Nosaltres hem de ser molt forts al darrere. Hem d'estar molt concentrats perquè ells tenen jugadors molt bons. En qualsevol petita jugada et poden fer mal i qualsevol d'ells pot fer decantar la balança. Per una altra banda, nosaltres en atac també podem aprofitar la seva vocació eminentment atacant perquè només tenen un defensa pur: Valter Neves. A ells els agrada molt jugar a l'atac i els podem fer mal. La diferència que vaig notar entre la lliga portuguesa i l'OK Lliga és que a Portugal hi ha molts contraatacs. En els primers minuts segurament ells ho podran contenir més, però en 50 minuts podem tenir les nostres oportunitats. Serà complicat però hem d'intentar portar el partit cap allà on nosaltres volem.

La semifinal de l'any passat, Benfica-Barça, però, va semblar un partit d'OK Lliga quant a la precaució defensiva.

Va ser un partit de respecte. Tots dos teníem molt a perdre, tant el Benfica, que jugava a casa, com el Barça, que era el vigent campió. Els dos gols van ser de bola aturada i es va arribar als penals. El Benfica també sortirà amb precaució, però l'hem de portar al nostre territori. Serà complicat, tenen molta versatilitat amb tres jugadors esquerrans i molta pólvora.

Però al Reus també li agrada i li va bé córrer i atacar.

Ens agrada molt jugar al contraatac, però hem de ser ordenats per no oferir transicions al rival. Saber acabar les oportunitats però alhora estar ben situats a la pista. En el cos a cos també podríem guanyar, però ells tenen molta qualitat.

João Rodrigues viu un model dolç, és el jugador de moda a Portugal i el pitxitxi.

És un jugador especialment perillós en els segons pals i té una bona rematada de primeres; Diogo Rafael xuta des de qualsevol lloc, Valter Neves és l'únic defensa pur i els dona equilibri; Adroher es mou molt bé en les accions interiors, i Tiago Rafael és un esquerra amb bon xut. És un rival molt compensat. Contra el Barça, per exemple, has de vigilar, però juga amb tres defenses mitjos. El Benfica juga amb tres davanters. Tothom et por fer mal i has d'estar encara més concentrat. Els quatre equips hem arribat a la final a quatre per mèrits propis. Nosaltres hem hagut de passar una fase prèvia complicada i uns quarts brutals amb un nivell d'exigència molt alt. És una gran final a quatre entre el primer i el segon de la lliga portuguesa i el primer i el segon de l'OK Lliga.

És la millor final a quatre?

Els equips que s'hi van classificar l'any passat també hi eren per mèrits propis.

Però n'hi havia un d'italià, que a Europa no acaben de reeixir.

El Forte li va donar molta feina, a l'Oliveirense. A la mínima que et descuides tens problemes. El Benfica i el Barça són els favorits, per plantilla i per tot. El Benfica és el vigent campió i el Barça va ser el campió de les dues edicions anteriors. Però els partits s'han de jugar i hi pot haver sorpreses.

Té l'oportunitat d'obtenir el quart títol seguit i de guanyar amb tres equips diferents com va fer l'argentí Carlos López, que va ser campió amb el Liceo, el Barça i el Benfica.

Ha estat molt bonic guanyar-les i tinc grans records de cadascuna, però no m'agrada mirar enrere i el que compta ara és el present i estar preparats per afrontar la final a quatre de Lleida.

Està content d'haver deixat el Benfica i haver fitxat pel Reus?

Sí, estic content al Reus i va ser una bona decisió, tot i que al Benfica també hi vaig estar molt bé i no m'importaria repetir en un futur alguna altra experiència similar.