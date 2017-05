Dillier venç a l'esprint en la ultramarató

El suís Silvan Dillier (BMC) va obtenir la primera victòria en una gran volta després de batre el belga Jasper Stuyven (Trek) i l'austríac Lukas Pöstlberger (Bora) en l'esprint final de la sisena etapa del Giro entre Reggio Calabria i Terme Luigiane després de més de 200 quilòmetres d'escapada. La jornada maratoniana (217 km) no va comportar moviments en la classificació general, que continua encapçalada pel luxemburguès Bob Jungels (Quick-Step Floors) amb sis segons de marge respecte del gal·lès Geraint Thomas (Sky) i amb deu respecte de la resta de favorits. Avui tampoc se'n preveuen en una altra etapa quilomètrica (224 km) i plana, en la qual s'unirà Castrovillari i Alberobello.

Diller va ser un dels integrants de la matinera escapada del dia juntament amb Stuyven, acompanyat del seu jove company d'equip, el danès Mads Pedersen, l'italià Simone Andreetta (Bardiani) i el líder de la primera etapa i una de les revelacions del Giro, Pöstlberger. Els aventurers es van entendre i van col·laborar perquè l'escapada fructifiqués i van gaudir d'un màxim avantatge de vuit minuts, tot i que al final només van sobreviure Dillier, Stuyven i Postelberger. En principi, Stuyven era el velocista més fort, però no se'n va sortir. Dillier va trencar l'armistici a 150 metres i Postelberger va despenjar-se. Semblava que Stuyven podria aprofitar el desgast del seu company d'escapada convertit aleshores en enemic per vèncer, però el suís encara li quedava energia per celebrar la victòria més important de la seva carrera fins ara.

Alberto Contador (Katuixa), que va tenir una dura caiguda el quart dia de competició, continua viu a la cursa, tot i que sembla complicat que pugui arribar a Milà.