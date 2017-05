Els de Chus Martín esperen rival

L'Atlètic Barceloneta tornarà a disputar la final del títol de lliga després de superar l'eliminatòria de semifinals contra el CN Barcelona per la via ràpida. Ahir va guanyar a la Nova Escullera (7-11) el segon partit i dimarts ja havia encarrilat la classificació en vèncer 9-4.

En aquest play-off, els de Chus Martín han exercit la mateixa autoritat amb què han dominat la fase regular (21 victòries i només una derrota). A partir de dimarts vinent, defensaran un títol que han conquerit de manera ininterrompuda des del curs 2005/06. És el regnat més ampli des del 1966, quan va començar la lliga diferenciada del campionat d'Espanya. Els de Toni Esteller, tot i la desfeta, tanquen una altra bona temporada en què han arribat a les semifinals i van ser cinquens en la lliga.

D'altra banda, el CN Terrassa té la primera oportunitat de classificar-se per a la final. Els egarencs van vèncer a Sabadell (5-6) el primer partit de la sèrie de semifinals i tindran el factor camp per liquidar l'eliminatòria avui (20.45 h). Però els de Chava Gómez ja van assaltar el feu egarenc en la lliga i ho intentaran repetir per forçar un tercer i definitiu duel que es disputaria a Sabadell diumenge (13.30 h).