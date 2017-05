Amb gols cap al títol de lliga

El Junior és l'únic representant català en la final a quatre de la divisió d'honor que arranca avui a Can Salas. Les santcugatenques, que van patir de valent en el play-off del cap de setmana passat contra el Terrassa, tenen la lliçó apresa per a la fase decisiva de la competició. “És un toc d'atenció. Ens serveix per no relaxar-nos en una final a quatre en què no hi ha marge d'error”, coincideixen les davanteres internacionals de l'equip. Marta Grau, Anna Gil, Mariona Serrahima i Carlota Petchamé han viscut una temporada especial. Més enllà del bon moment que viuen amb el seu club, les tres primeres van ser peces clau en el mundial sub-21 en què la selecció espanyola va acabar en quart lloc i Petchamé va assaborir un diploma olímpic a Rio abans de tornar a Sant Cugat per preparar el curs amb el Junior. Centrades en l'actualitat del seu equip, però, totes quatre anhelen un títol de lliga per posar un colofó perfecte al seu any. “Seria magnífic”, diuen mentre recorden que abans hi ha dos partits duríssims. Avui (14 h) les santcugatenques mesuren forces amb el San Pablo Valdeuz madrileny, actual campió de la lliga, i l'equip que té la millor llançadora de penal córner espanyola, Lola Riera. “Fan un joc molt directe que no ens beneficia gens i que ens complica molt les coses”, analitza Anna Gil, que ha marcat set dianes en aquesta lliga. “Busquen molt el flick directe cap a les davanteres i això ens costa molt de defensar”, hi afegeix Serrahima, pitxitxi amb 21 gols, que considera que l'equip ha d'oferir la millor versió de si mateix per aspirar a la lliga.

En l'horitzó es divisa una hipotètica final contra el Club de Campo, l'equip que ha amargat l'existència al Junior les últimes temporades. “No crec que ens tinguin la moral menjada, però si guanyéssim seria una alegria doble”, admet Marta Grau, que tot i la seva joventut ja s'entra en les convocatòries de l'absoluta. “Per aconseguir guanyar la lliga hem d'afinar la punteria. Però no ens obsessiona el gol. És una responsabilitat de tot l'equip”, considera Petchamé, que, amb 9 dianes, és una de les arestes del rombe de davanteres internacionals d'un Junior amb molta fam de lliga.