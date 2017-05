Mechaal, davant el TAS al juny

El Tribunal d'Arbitratge Esportiu (TAS) examinarà el 21 de juny el recurs que Adel Mechaal va presentar en contra de la sanció imposada per l'Agència Espanyola Antidopatge (Aepsad) per no haver-lo localitzat en tres controls antidopatge. El TAS li va concedir el febrer passat la suspensió cautelar de la sanció, de 12 mesos, però no va entrar en el fons del cas, cosa que farà en l'audiència del mes que ve.

L'atleta palamosí no va ser localitzat en tres controls del desembre del 2015 i el gener i el juliol del 2016, un fet que constitueix una infracció de les normes antidopatge i que va estar a punt d'impedir-li la participació en els Jocs de Rio. Mechaal va al·legar distracció i va dir que havia enviat diferents correus a la Federació Espanyola d'Atletisme (Rfea) justificant les tres faltes en el sistema Adams, el dispositiu que permet als esportistes comunicar la seva localització. La Federació Internacional d'Atletisme (IAAF) li va concedir una primera suspensió cautelar el desembre de l'any passat, però només un mes després l'Aepsad la va deixar sense efecte i el va castigar fins al desembre del 2017. Mechaal va demanar una altra cautelar al TAS, que la hi va concedir. Això li va permetre guanyar l'or en els 3.000 m de l'europeu en pista coberta, que perdria si finalment acaba sancionat.

La decisió del TAS no es coneixerà fins unes setmanes després de la celebració de la vista, presumiblement abans que tingui lloc el mundial d'atletisme de Londres (3-13 d'agost), en el qual Mechaal té previst participar.