Més que un club al costat del Pacte pel Referèndum

El FC Barcelona no ha estat l'única entitat esportiva de Catalunya que s'ha adherit al Pacte Nacional pel Referèndum. Segons ha pogut saber aquest diari, el gegant blaugrana forma part de la desena de clubs esportius catalans que, de moment, han donat suport a aquesta iniciativa i no posen cap impediment perquè sigui públic. Altres s'estimen més que la seva signatura quedi en secret, per por de possibles represàlies des de Madrid. Nou dels que ho permeten, a part del Barça, són el Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG), l'Escola Bàsquet Girona, l'Hoquei Banyoles, el Club Esportiu Català de Globus, la Unió Excursionista de Catalunya, el Club Muntanyenc Sant Cugat, el Centre Excursionista de Terrassa, el Centre Excursionista de Gràcia i el Centre Excursionista de Catalunya. De fet, la seu d'aquesta última entitat, una de les més antigues del país, va ser el marc, el 23 de gener passat, de l'acte en el qual el comitè executiu del Pacte Nacional pel Referèndum va presentar el seu manifest, els objectius, el full de ruta i el seu programa de treball.

També algunes de les federacions esportives de Catalunya s'han afegit al pacte. De moment, les de natació, activitats subaquàtiques, espeleologia, esquí nàutic, corfbol, triatló, taekwondo, fisioculturisme i futbol americà. De fet, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) va ser una de les primeres entitats a signar i, des del primer dia, convida els seus associats a signar pel pacte.

En aquest sentit, aquesta setmana la consellera de la Presidència, Neus Munté, ha fet una crida a les entitats esportives a donar suport al Pacte Nacional pel Referèndum. Ho ha fet en la presentació que la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes va fer de l'estudi Impacte econòmic de la independència de Catalunya en les federacions esportives catalanes. Munté va agrair que la plataforma se sumi “a la defensa de la celebració d'un referèndum” i va destacar les veus del món de l'esport que s'han pronunciat respecte al moment que viu el país.