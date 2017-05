Les campiones de sempre

Ahir, per setè any consecutiu i per tretzena vegada en la seva història, el CN Sabadell va aconseguir el títol de campió de la lliga femenina de waterpolo. Ho va fer en guanyar el segon partit de la sèrie final contra La Sirena CN Mataró, a la piscina del conjunt maresmenc. Les noies de Nani Guiu van arrencar fortes i en el primer quart ja van aconseguir un clar avantatge d'1-4. Bea Ortiz, Judith Forca i Olga Domènech van signar els tres primers gols i, tot i que Laura López va retallar la diferència, Bea Ortiz, la MVP de la temporada, va colpejar en l'últim instant per tornar a aconseguir un avantatge que, en aquell moment, semblava inabastable. El Mataró, però, va treure l'orgull i es va arribar a situar 3-4 durant el segon quart. Abans de la mitja part, això sí, l'empenta de l'equip local va quedar frenada amb dos gols més, un de Paula Leitón i l'altre de Marina Cordobés.

Després del descans, el Sabadell va aconseguir un màxim avantatge de quatre gols (3-7). A les noies de Florin Bonca els calia un miracle per capgirar la situació després d'un tercer quart per oblidar. Per ben poc que no ho van aconseguir, ja que Cambray i Bach van fer dos gols seguits que van situar el resultat en 5-7. Des d'aleshores fins al final, el partit va ser un teva-meva del qual va acabar sortint victoriós, una vegada més, el Sabadell. En els moments decisius va sorgir una gran boia com és Maica García, autora de dos gols que van tallar definitivament les esperances de l'equip local.