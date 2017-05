Contrarellotge després del dia de descans

La crono d'avui en el Giro promet canvis en la classificació general, tot i que la sacsejada que Nairo Quintana va provocar diumenge al Blochaus l'ha deixat com a gran favorit per guanyar la cursa. I no només pel desgraciat accident de moto que va deixar fora de combat Mikel Landa, Geraint Thomas i Adam Yates. El colombià va deixar una empremta de domini absolut en un territori, la muntanya, que tornarà a aparèixer amb tres finals en alt abans d'arribar a Milà. Ara els seus rivals més directes són Pinot, Dumolin i Mollema, que s'aferren a l'esperança de les contrarellotges. I la primera opció els arriba avui, amb 40 quilòmetres després del repòs de la jornada de descans d'ahir, plens de pujades i amb un lleuger desnivell en el tram final. Quintana afrontarà l'etapa vestit de rosa, inflat de moral i amb l'esperança que l'exigència del terreny i el recorregut l'afavoreixin. El corredor del Movistar es conformaria amb no perdre massa temps amb vista a les exigents etapes de la setmana que ve.