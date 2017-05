Amb els deures fets

Diumenge que ve, a partir de dos quarts de dues, la UE Santboiana tornarà a jugar a Valladolid, contra El Salvador, un partit a vida o mort. En aquesta ocasió no serà una final, sinó una semifinal, la de la lliga de la divisió d'honor. L'escenari tampoc no serà l'imponent José Zorrilla, sinó la caldera del Paco Rojo. En tot cas, l'equip català viatjarà al lloc on fa tres setmanes es va proclamar, contra tot pronòstic, campió de copa per enfrontar-se amb el mateix equip. “L'objectiu de la temporada, que era arribar a la semifinal de la lliga, l'hem complert. Però estem passant un moment òptim i intentarem guanyar per arribar a la final”, assegura Ricardo Martinena, el director esportiu de la Santboiana, a aquest diari.

El degà del rugbi català s'ha plantat entre els quatre primers de la divisió d'honor després d'acabar la temporada regular en quarta posició i eliminar en els quarts de final, a partit únic, el Complutense Cisneros (39-15) en un duel que es va disputar diumenge passat al Baldiri Aleu de Sant Boi. El seu rival ha accedit directament a la semifinal després de ser el primer classificat de la lliga regular. El Salvador és, segurament, el millor equip de la divisió d'honor. “Hi ha quatre plantilles molt completes i cadascuna té els seus punts forts i els seus punts dèbils. La d'El Salvador és la més equilibrada”, argumenta Martinena, a qui a Sant Boi anomenen El Maño.

Sigui com sigui, la realitat és que el conjunt castellà va caure fa tres setmanes contra la Santboiana, en la final de copa, quan tothom pensava que guanyaria fàcilment. En tot cas, el partit de diumenge no s'assemblarà gens a aquell, segons el director esportiu de la UE Santboiana que, d'altra banda, no accepta que el títol de copa els col·loqui l'etiqueta de favorits. “No és cert que siguem favorits, perquè no tindrem mil persones seguint-nos ni estarem mentalitzats com en una final. Per a nosaltres serà l'últim partit de la temporada: si el perdem, no n'hi haurà més; si el guanyem, n'hi haurà un altre.”