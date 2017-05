Natalia García recupera l'esperit olímpic a Budapest

La terrassenca Natalia García Timofeeva (CGR Sant Cugat) afronta a partir de demà l'europeu de Budapest, la primera gran cita del nou cicle olímpic. Després d'un estiu complicat i d'haver de seguir els Jocs de Rio des de casa, la gimnasta vallesana, de 22 anys, ha sabut trobar la motivació necessària per continuar la seva carrera esportiva amb el somni de competir en els Jocs Olímpics de Tòquio 2020. La retirada de la veterana lleonesa Carolina Rodríguez, que sí que va ser a Rio, ha suposat un estímul per a la catalana, que ha assumit el rol de nova líder de la rítmica estatal.

L'objectiu de mínims en aquest europeu és un lloc entre les 24 primeres, que assegura una plaça per a la pròxima cita continental. En tot cas, Natalia no amaga que li agradaria repetir la quinzena posició de l'europeu de Minsk 2015, probablement en la millor actuació de la seva carrera esportiva. “Em trobo més o menys al mateix nivell que a Minsk, o sigui que puc acabar en una posició similar. També podria guanyar-me una plaça per alguna final per aparells”, ressalta. Des que va encetar la temporada en el Gran Premi de Marbella, el primer cap de setmana d'abril, la terrassenca ha dibuixat una trajectòria clarament ascendent i ha obtingut molt bons resultats en les dues últimes competicions, la copa d'Espanya a Guadalajara, en què va dominar en tots els aparells, i la copa del món de Sofia, amb un quart lloc en el cèrcol. Precisament, aquest exercici és el que té més apamat perquè en la resta –pilota, maces i cinta– ha preparat noves coreografies per aquest curs. De totes maneres, Natalia admet que aquest europeu presenta moltes incògnites. “Hi ha un nou codi de puntuació i els jutges s'hi han d'adaptar. També hi ha moltes gimnastes noves o d'altres que abans rebien molt bones notes i ara no tant. En definitiva, intentaré fer els exercicis tan bé com pugui perquè la resta ja no depèn de mi”, sentencia. Tot i les baixes de la campiona i la subcampiona olímpiques, Margarita Mamun i Yana Kudryavtseva, Natàlia aposta pels nous valors de la rítmica russa, Aleksandra Soldatova i les germanes bessones Dina i Arina Averina, com a grans favorites a les places d'honor.

Amb García Timofeeva, completen l'equip espanyol les joves de 19 anys Sara Llana, que competirà en tres aparells, i Polina Berezina, que només participarà en la cinta.