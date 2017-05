Les patinadores d'Olot busquen “còmplices” per participar al mundial

Un total de 9.500 quilòmetres separen Olot i la ciutat xinesa de Nanjing, i el mateix nombre de quilòmetres separen les patinadores, entrenadors i directius del Club de Patinatge Artístic de la capital garrotxina del seu somni d'aconseguir l'onzè títol mundial de grups de xou. Per poder fer realitat aquest somni, doncs, han tornat a activar una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Totsuma.cat. En aquesta ocasió, ho fan amb el lema Es busquen còmplices i pretenen recaptar 25.000 dels 60.000 euros que calculen que els calen per participar-hi.

En concret, el club pretén cobrir amb aquests 25.000 euros la inscripció de les 25 patinadores al mundial de Nanjing, i els bitllets d'avió i els visats que calen per al total de les 28 persones que han d'integrar la delegació olotina –a part de les patinadores, dos tècnics i un representant del club–.

No és la primera vegada que el Club de Patinatge Artístic d'Olot ha de recórrer al micromecenatge per poder participar als campionats mundials de l'especialitat. Cal tenir en compte que es tracta d'un esport totalment amateur i minoritari i les patinadores no reben cap mena d'ajut per poder competir als campionats. A tot això, cal afegir-hi que fa anys que les patinadores olotines competeixen als campionats gironí, català, estatal, europeu i mundial. Ho poden fer gràcies al suport dels familiars, patrocinadors i de la junta del club. La campanya de micromecenatge es completa amb un vídeo en què les patinadores expliquen el seu somni de fer efectiu el projecte #Roadtonanjing i poder participar novament en un mundial de grups de xou de patinatge artístic.

Les noies del grup de xou de grans del Club de Patinatge Artístic d'Olot, amb Ricard Planiol al capdavant, intentaran revalidar el títol mundial ara amb Soc innocent, que ja els ha valgut el primer lloc en tots els campionats als quals han hagut de participar per poder competir a la Xina. Aquest mundial se celebra el proper mes de setembre.