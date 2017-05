El calvari rosa de l'Sky

El poderós Team Sky es va estrenar en una gran volta per etapes en el Giro d'Itàlia del 2010. El debut no podia ser més prometedor ja que Bradley Wiggins es va imposar en la contrarellotge inicial. Però la realitat és que la cursa italiana s'ha convertit en una pedra a la sabata en la trajectòria del conjunt anglès, que ha estat incapaç de repetir-hi els èxits del Tour.

L'edició d'enguany tampoc servirà per esquinçar la malastrugança. Ans al contrari. La ferida s'ha fet encara més dolorosa. David Brailsford havia situat a la graella de sortida dos corredors amb opcions –Geraint Thomas i Mikel Landa–, però les esperances es van diluir diumenge en la novena etapa amb el final al Blockhaus per culpa d'un incident del pilot amb una moto de policia que va afectar especialment el conjunt anglès. Thomas va cedir més de cinc minuts i Landa, gairebé mitja hora. Per això ahir ningú es va inquietar quan el basc va formar part de l'escapada de la jornada i va intentar infructuosament buscar la glòria parcial. Els favorits tampoc es van inquietar gaire amb el bon rendiment del gal·lès en la contrarellotge de dimarts, en què va acabar segon, a 49 segons del vencedor, el neerlandès Tom Dumoulin. Fins a Milà, a l'estructura més potent del pilot només els queda competir per objectius secundaris.

La victòria inicial de Wiggins a Amsterdam no va ser un bon auguri de res. En aquella edició també hi va competir Chris Froome, que va ser expulsat en la penúltima etapa acusat d'agafar-se a un cotxe durant l'ascens al Mortirolo. Després de l'incident, el campió del Tour no ha tornat a Itàlia. L'Sky va culminar el debut en una gran sense més glòria i la millor posició en la general final va ser el dissetè lloc de Dario Cioni. El Giro 2011 va ser un desert per a l'Sky. Cap etapa i el vintè lloc final del suec Thomas Löfkvist. L'any següent van canviar les tornes amb tres victòries de Mark Cavendish i la de Rigoberto Uran en la classificació dels joves.

Però aquests èxits puntuals no van suposar cap canvi de dinàmica. A partir d'aquí, com més ambiciosos van ser els reptes dels de Brailsford, més estrepitosos van ser els fracassos. Wiggins va desembarcar al Giro del 2013 com a flamant vencedor del Tour i amb les expectatives més altes. El britànic havia de protagonitzar el cop definitiu en una llarga contrarellotge de 55 quilòmetres adient a les seves característiques. Però no se'n va sortir. Es va veure perjudicat per un problema mecànic i es va haver de conformar amb la segona posició i no va obrir l'escletxa necessària amb els rivals per situar-se líder. Va abandonar a la dotzena etapa per una infecció pulmonar. El consol per a l'Sky va ser la segona posició final d'Uran, que a més va guanyar una etapa, encara que no va servir per cobrir l'objectiu inicial.

El 2015, després d'un 2014 discret i sense expectatives, l'Sky va tornar a Itàlia ambiciós. L'australià Richie Porte tenia el repte de liderar l'equip en una gran volta i demostrar si era capaç de resistir l'exigència de tres setmanes de competició. Hi havia arribat avalat pel triomf a la Volta i a la París-Niça, entre d'altres, i disposat a plantar cara a Contador. Però aquell Giro va ser un calvari per a ell: punxades i sancions, caigudes i lloses de minuts a la motxilla fins que va plegar fart.

L'Sky va decidir buscar una solució a fora i va fitxar Landa per l'intent del 2016. El basc venia de ser tercer amb l'Astana el curs anterior i semblava que el resultat hauria pogut ser millor si no hagués hagut de cenyir-se a la política d'equip, que va situar Fabio Aru com a cap de files. Però aquesta tampoc va ser la bona. Va sortir amb uns gregaris de luxe (Henao, Roche i Nieve) i es va defensar en la contrarellotge de la novena etapa. Fins que una gastroenteritis el va eliminar definitivament de la cursa.