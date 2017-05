Maica Garcia aparca la selecció espanyola: “Vull tornar a ser jo”

Maica Garcia, un de les millors boies del món i un puntal de la generació daurada del waterpolo estatal, ha renunciat al mundial de Budapest del juliol perquè necessita un parèntesi després d'onze anys rendint al màxim nivell. “En aquest moment necessitava parar. Dol dir que no a Budapest, però hi ha un límit i som persones. És un tema emocional i personal. No estic gaudint cada minut i, per respecte a les meves companyes i entrenador, he de parar.” La vallesana havia compartit els dubtes amb el seleccionador espanyol, Miki Oca, que l'ha entès i li ha donat suport.

La boia aparca la selecció espanyola, però per tornar-hi més endavant: “Necessito descansar per tornar a ser jo i afrontar el cicle olímpic en les millors condicions.” Serien els tercers Jocs per la subcampiona olímpica i campiona del món i d'Europa, entre altres distincions.