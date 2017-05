Una estrella que no s'apaga

Fernando Gaviria (Quick-Step), amb 22 anys, es va tornar a reivindicar ahir a Reggio de l'Emília com la gran figura d'aquest Giro. No va arribar a Itàlia per lluitar per la general –tothom n'era conscient–, però va tornar a regnar en un esprint i ja acumula tres victòries, per sobre de les previsions tenint en compte la presència d'André Greipel (Lotto Saudal), 34 victòries en les tres grans voltes. L'esprint d'ahir va ser bufar i fer ampolles per al colombià. Greipel va reaccionar tard i malament i Caleb Ewan no va aparèixer. El Quick-Step, amb l'argentí Richeze de comandant, va llançar Gaviria a la perfecció i aquest no va decebre el nombrós grup de colombians que segueixen el Giro i que estan aprenent a apreciar tant els grans esprints com ho fan amb les grans exhibicions a la muntanya de Nairo Quintana i companyia.

L'etapa, la més llarga del Giro (229 km) va ser moguda al principi, però quan es va formar una llarga escapada amb Maestri (Bardiani), Marcato (EUA) i Firsanov (Gazprom) la jornada es va fer llarga fins que els equips dels velocistes no s'hi van posar de veritat. La general continua igual en espera que demà, amb la pujada a Orpesa, els escaladors tornin a passar a l'acció.